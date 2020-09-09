  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kılıçdaroğlu'na yakın ismin koronavirüs testi pozitif çıktı
Gündem

Kılıçdaroğlu'na yakın ismin koronavirüs testi pozitif çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 22:26:00 -
Kılıçdaroğlu'na yakın ismin koronavirüs testi pozitif çıktı

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını. Kendisinin iyi olduğunu ancak kendisiyle az da olsa temas eden insanların dikkatli olmasını istedi. Çelik, koronavirüsün ihmal edilmemesini ve mutlaka test yaptırılması tavsiyesinde bulundu.

Ortalığı ayağa kaldırmışlardı

Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde yapılacak olan adli yıl açılış törenine davet edilen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüs test sonucunun bildirilmesinin istenmesi CHP'yi çılgına çevirmişti.

Önlem olarak Adli yıl açılış töreni için düzenlenen toplantı öncesi katılacak kişilerin koronavirüs testi yaptırmaları talep edildi. Misafirlerin sağlığı düşünülerek yapılan bu masum uygulama nedeniyle CHP ortalığı ayağa kaldırmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tepkilere dayanamayan Erol Mütercimler kararını duyurdu! İstifa etti
Gündem

Tepkilere dayanamayan Erol Mütercimler kararını duyurdu! İstifa etti

İmam Hatiplileri hedef alan ve sonrasında tepkileri kaldıramayan laikçi Erol Mütercimler, Haliç Üniversitesi’ndeki görevinden istifa etti...
Türkiye'nin yerli savaş uçağı için Rusya'dan bomba teklif
Gündem

Türkiye'nin yerli savaş uçağı için Rusya'dan bomba teklif

Rus devlet sanayi şirketi Rostech çatısı altında faaliyet gösteren gaz türbinli motor üreticisi ODK-Klimov’un CEO’su Aleksandr Vatagin, MİG-..
Moskova'da bir anda Erdoğan şarkısı başladı! Ruslar şaşkına döndü
Dünya

Moskova'da bir anda Erdoğan şarkısı başladı! Ruslar şaşkına döndü

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen bir boks maçında Rus boksör Artur Beterbiev maça Erdoğan şarkısıyla çıktı.

Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı