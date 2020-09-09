Kılıçdaroğlu'na yakın ismin koronavirüs testi pozitif çıktı

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını. Kendisinin iyi olduğunu ancak kendisiyle az da olsa temas eden insanların dikkatli olmasını istedi. Çelik, koronavirüsün ihmal edilmemesini ve mutlaka test yaptırılması tavsiyesinde bulundu.

Ortalığı ayağa kaldırmışlardı

Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde yapılacak olan adli yıl açılış törenine davet edilen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüs test sonucunun bildirilmesinin istenmesi CHP'yi çılgına çevirmişti.

Önlem olarak Adli yıl açılış töreni için düzenlenen toplantı öncesi katılacak kişilerin koronavirüs testi yaptırmaları talep edildi. Misafirlerin sağlığı düşünülerek yapılan bu masum uygulama nedeniyle CHP ortalığı ayağa kaldırmıştı.