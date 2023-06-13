Kılıçdaroğlu'na TBMM Grup Toplantısında şok! 'Neden kaybettiniz' diye bağırdı

28 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinden mağlubiyetle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerin ardından çıktığı partisinin ilk grup toplantısında beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Seçimdeki başarısızlık nedeniyle kendi mahallesinin istifa çağrıları yaptığı Kılıçdaroğlu, konuşmasının başlarında ise büyük şok yaşadı. Kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, "Slogansız bir şekilde güzel bir sohbet edelim" sözleriyle sessizlik talep etti.

Kılıçdaroğlu 'Neden kaybettiniz?' sorusuna gerildi

O esnada salondan yükselen "Neden kaybettiniz?" sorusuyla neye uğradığını şaşıran CHP Genel Başkanı, soruyu karşılıksız bırakırken, yüzünün bir anlık da olsa gerildiği anlar kameralara saniye saniye yansıdı.