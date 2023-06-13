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Siyaset Kılıçdaroğlu'na TBMM Grup Toplantısında şok! 'Neden kaybettiniz' diye bağırdı
Siyaset

Kılıçdaroğlu'na TBMM Grup Toplantısında şok! 'Neden kaybettiniz' diye bağırdı

Yeniakit Publisher
2023-06-13 21:40:00 - 2023-06-13 22:01:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seçimleri bir kez daha kaybetmesinin ardından kendi mahallesi tarafından linç edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşma yaptığı sırada salondan bir kişi "Neden kaybettiniz?" diye bağırdı. Partilinin sorusunu görmezden gelen CHP lideri konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

28 Mayıs Pazar günü gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinden mağlubiyetle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerin ardından çıktığı partisinin ilk grup toplantısında beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Seçimdeki başarısızlık nedeniyle kendi mahallesinin istifa çağrıları yaptığı Kılıçdaroğlu, konuşmasının başlarında ise büyük şok yaşadı. Kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, "Slogansız bir şekilde güzel bir sohbet edelim" sözleriyle sessizlik talep etti.

Kılıçdaroğlu 'Neden kaybettiniz?' sorusuna gerildi

O esnada salondan yükselen "Neden kaybettiniz?" sorusuyla neye uğradığını şaşıran CHP Genel Başkanı, soruyu karşılıksız bırakırken, yüzünün bir anlık da olsa gerildiği anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

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