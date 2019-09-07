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Kılıçdaroğlu’na Söke’de körüklü efe çizmesi hediye edildi

Söke Belediyesi’ni ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, Belediye Başkanı Levent Tuncel tarafından körüklü efe çizmesi hediye edildi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 17:10
Kılıçdaroğlu’na Söke’de körüklü efe çizmesi hediye edildi

Söke Belediyesi’ni ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, Belediye Başkanı Levent Tuncel tarafından körüklü efe çizmesi hediye edildi.



Kılıçdaroğlu’na Söke Belediyesi ziyareti sırasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül ve Hüseyin Yıldız, İzmir milletvekili Sökeli Özcan Purçu ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu eşlik etti.



Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Başkan Yardımcıları Veli Devrim Yerli ve Mustafa İberya Arıkan, CHP İlçe Başkan Vekili Ali Kemal Özcan, İYİ Parti İlçe Başkanı Çağlar Çelikez tarafından karşılanan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ilk olarak Başkan Tuncel’in makamına geçti. Burada Söke Belediyesi ve çalışmaları ile bilgi alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra belediye meclis üyeleri, parti yöneticilerinin bulunduğu meclis salonuna geçti.



Burada Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na, Başkan Tuncel tarafından Söke’nin yöresel 8 köşe kasket, ’Yağlık’ adı verilen poşu ve Söke’nin tescilli ürünü Körüklü Söke Çizmesi hediye edildi. Daha sonra Sökespor Kulüp Başkanı Fuat Evren Gül ise Sökespor kaşkolü ve ‘Kılıçdaroğlu’ yazılı Sökespor forması hediye etti. Kılıçdaroğlu hediye edilen Körüklü Söke Çizmesi ve Sökespor Kulübü hakkında bilgiler aldı.



Daha sonra belediye meydanına bekleyen vatandaşlara seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; “Söke’yi 1970’li yıllardan bu yana biliyorum. Söke, bu bölgenin en güzel ve en büyük ilçelerinden birisi. Levent Başkanı seçtiğiniz için siz yürekten teşekkür ediyorum. O size hizmet edecek, Büyükşehir Belediye Başkanımız da her türlü katkıyı yapacak. İki belediye başkanı el ele hizmet verecekler" dedi.



Meydanda bulunan vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılaşan Kılıçdaroğlu, vatandaşların yanına giderek ellerini sıktı.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 17:10
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