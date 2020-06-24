Kılıçdaroğlu'na sert gönderme
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert bir göndermede bulundu.
İSPARK'taki görevlerine son verilen işçiler, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde eylem yaptı.
Kovulan işçiler, Kılıçdaroğlu'nun "namus sözü, kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız" ifadelerini hatırlattılar.
Konuyla ilgili paylaşım yapan Özalan, "Kılıçdaroğlu'nun namus sözünü tutmasını beklemek, Ankara'da gemi beklemek gibi bir şey." şeklinde sert bir göndermede bulundu.
İşte o paylaşım: