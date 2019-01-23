Kılıçdaroğlu'na seçim öncesi şok üstüne şok!

31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesinde partilerin adayları saha çalışmalarına başlarken, Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) önce küçük yerlerde başlayan aday krizi İzmir ve İstanbul'da yaşanan son gelişmelerle kritik bir hal aldı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bırakamadığı koltuğu sallamaya başladı.

Seçim atmosferine girildikten sonra Türkiye'de bir çok il örgütünün istifasıyla sarsılan CHP'de gösteriler bir süre sonra parti genel merkezine sıçradı. Parti önünde Kılıçdaroğlu aleyhine toplanan imzaları, oturma eylemleri takip etti.

İzmir'de hala aday yok

CHP'nin Türkiye'deki en önemli kalesi olarak bilinen İzmir'de son yaşananlar partinin ağır toplarının da sabrını taşırdı.

İzmir'de adayın bir türlü açıklanmaması ve daha önce aday olmayacağını açıklayan eski başkan Aziz Kocaoğlu'nun 'yeniden adayım' demesi İzmir'deki krizin ne denli derin olduğunu bir kez daha gösterdi. Kocaoğlu'na ilk etapta randevu vermeyen ancak daha sonra görüşmek mecburiyetinde kalan Kılıçdaroğlu'nun İzmir için aday göstermek istediği adayların parti tabanında da ciddi tepkilere neden olduğu biliniyor.

İstifa eden Sarıgül, Şişli'ye göz dikti

CHP'de kazan kaldıran milletvekilleri, parti yönetiminden simge isimleri, teşkilat mensupları ve başkan adaylarına son olarak Mustafa Sarıgül eklendi.

Şişli'de daha önce uzun yıllar CHP'den belediye başkanlığı yapan ve başkan olduğu dönemde de sonrasında da Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile yıldızı barışmayan Mustafa Sarıgül'ün istifası tüm bu sürecin son damlası oldu. "CHP'nin öz evlatlarına başka ilçeler teklif ediyorlar" diyerek Kılıçdaroğlu'nu doğrudan hedef alan Sarıgül, 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde aday olacağını açıkladı.

Kılıçdaroğlu şimdi ne yapacak?

Kasetle Genel Başkan olduğu günden bu yana 9 yılda 9 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nun tüm bu yaşananların ardından nasıl bir tepki vereceği merakla bekleniyor. Kılıçdaroğlu’nun 31 Mart'ta 10. mağlubiyetini alsa da, kendisine muhalif sesleri partiden uzaklaştırarak yine istifa etmeyeceği ihtimali ağır basıyor.