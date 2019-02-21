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Kılıçdaroğlu’na “Ozan Arif” tepkisi

Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında Ozan Arif hakkındaki sözlerini sert bir şekilde eleştirerek, söylemlerin Alevilerin değerleriyle oynadığını iddia etti ve özür beklediklerini dile getirdi.

21 Şubat 2019 Perşembe 12:17
Kılıçdaroğlu’na “Ozan Arif” tepkisi

Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısında Ozan Arif hakkındaki sözlerini sert bir şekilde eleştirdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu’nun söylemleri ile Alevilerin değerleriyle oynadığını iddia eden Demir, özür beklediklerini dile getirdi. Demir açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Alevilerin yoğunlukla destek olduğu CHP’nin genel başkanı biyolojik de olsa Alevidir. Grup toplantısında, Alevilerin, devrimcilerin, yani Maraş’ın, Çorum’un, Sivas’ın katillerine övgüler dizerek bizim de sabrımızı taşırmıştır. Kılıçdaroğlu’na sormak gerek, Ozan Arif bizim katillerimizi övdü, sen ise Ozan Arif’i övdün, ne farkınız var? Hiç kimsenin haddi değildir ki, bir katil övücü ile Pirimiz Pir Sultan Abdal’ı, Aşık Veysel’i, Aşık Daimi’yi aynı kefeye koysun.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 12:17
  1. Sivas
  2. Çorum
  3. Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Doğan Demir
  4. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  5. Ozan Arif
  6. Aleviler
  7. Pir Sultan Abdal
  8. Aşık Veysel
  9. Aşık Daimi

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