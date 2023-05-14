Kılıçdaroğlu'na 'öndeyiz' tepkisi: Ondan mı ANKA verileri durdurdu?

Kılıçdaroğlu'na bir tepki de Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten geldi.

"Ondan mı ANKA verileri vermeyi durdurdu?" diye soran Gökçek, şu ifadeleri kullandı:

"Oyların % 53.15'i sayıldı. Erdoğan % 52.2, Kılıçdaroğlu % 42.11, Oğan % 5.34…

10 puan arkadasın. Yurt dışı oylar buna dahil değil... 2 puan fark da oradan geliyor inşallah... Kılıçdaroğlu ufak at da civcivler yesin... İnşallah 2 saate zaferimizi resmen ilan edeceğiz. Türkiye yine 'Erdoğan' dedi hamdolsun..."