Kılıçdaroğlu'na 'öndeyiz' tepkisi: Ondan mı ANKA verileri durdurdu?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dayanaksız şekilde, 'öndeyiz' şeklinde tweet atarak provokasyona kalkıştı.
Kılıçdaroğlu'na bir tepki de Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten geldi.
"Ondan mı ANKA verileri vermeyi durdurdu?" diye soran Gökçek, şu ifadeleri kullandı:
"Oyların % 53.15'i sayıldı. Erdoğan % 52.2, Kılıçdaroğlu % 42.11, Oğan % 5.34…
10 puan arkadasın. Yurt dışı oylar buna dahil değil... 2 puan fark da oradan geliyor inşallah... Kılıçdaroğlu ufak at da civcivler yesin... İnşallah 2 saate zaferimizi resmen ilan edeceğiz. Türkiye yine 'Erdoğan' dedi hamdolsun..."