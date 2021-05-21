Kılıçdaroğlu’na Man adası çarptı
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin usulden bozması üzerine yeniden görülen “Man Adası” davasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 142 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi.
Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmada mahkeme heyeti, davayı kısmen kabul etti. Kararda, 100 bin lira manevi tazminatın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, 17 bin liranın Ziya İlgen’e, 15 bin liranın Osman Ketenci’ye, 10 bin liranın da Ahmet Burak Erdoğan’a, 5 Aralık 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı Kılıçdaroğlu’ndan alınarak ödenmesine hükmetti.