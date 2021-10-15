Kılıçdaroğlu’na ‘kaybedersin’ çağrısı! Fehmi Koru'dan Abdullah Gül harekatı

2018’de Abdullah Gül'ün muhalefetin çatı adayı olması için çırpınan Fehmi Koru, ümidini kaybetmeyerek önümüzdeki seçimler için yine muhalefete yol göstermeye başladı. köşe yazısında 2023'te yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerini ele alan Koru, Meral Akşener'in “Ben başbakan olacağım" çıkışıyla Kılıçdaroğlu'na yol gösterdiğini ancak seçim zamanı geldiğinde işlerin değişeceğini söyledi. Millet İttifakı'na yine çatı aday önerisinde bulunan Koru, "CHP’nin veya Millet İttifakı içerisinde yer alacak partilerden herhangi birinin lideri aday gösterildiğinde, beklenen açık ara farklı sonuç bir tarafa, kazanma bile tehlikeye girebilir." ifadelerini kullandı.

İşte Koru'nun yazısının ilgili bölümü;

Başbakan adayı belli, cumhurbaşkanı adayı kim olacak?



Meral Akşener cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığını koyup koymayacağı yolundaki tartışmaları anında kesen bir tavır sergiledi ve “Ben başbakan olacağım” deyiverdi.

İYİ Parti’nin Millet İttifakı’ndaki varlığını bu çıkışıyla sistem değişikliğine bağlamış oldu. Birinin başbakan olabilmesi için yeniden başbakanlı sistemi getirmek gerekiyor çünkü.

Akıllıca bir hamleydi bu.

Bir dostum, “Meral Hanım’ın bu çıkışı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığının önünü açma amaçlı” görüşünde. Onun gibi düşünenlerin hiç de az olmadığını biliyorum, ama ben aynı görüşte değilim. Aday belirleme zamanı geldiğinde, her iki ittifakın bileşenleri, seçilebilecek biri arayışına gireceklerdir.

Tek bir partiyi değil daha geniş bir kitleyi kendine çekecek bir aday. Çatı adayı.

CHP’nin veya Millet İttifakı içerisinde yer alacak partilerden herhangi birinin lideri aday gösterildiğinde, beklenen açık ara farklı sonuç bir tarafa, kazanma bile tehlikeye girebilir.

Millet İttifakı’nın en büyük partisi CHP’nin içerisinden gelebilecek itirazların farkındayım, ama ne çare, gerçek bu ve itirazcılar da bu gerçeği sonunda kabul etmek zorunda kalacaklardır.

“Ekmeleddin İhsanoğlu örneğinden sonra imkansız” diyenler yanılıyor; İhsanoğlu fazla bilinmeyen bir isim olarak MHP tarafından önerildiği halde CHP tabanı 2014’te ona oy verebilmişti [2014 seçiminde Ekmeleddin İhsanoğlu’nun oyu yüzde 38.44’di.] 2018’de CHP kendi içinden bir ismi, Muharrem İnce’yi, cumhurbaşkanı adayı gösterdi, İnce o seçimde yüzde 30.64 oranında oy alabildi.

Zamanı geldiğinde ittifak partileri liderleri şapkalarını önlerine koyup bu hesabı yapacaklardır.