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Siyaset Kılıçdaroğlu'na karşı 'adalet' yürüyüşü! CHP'li Tanju Özcan Bolu'dan Ankara'ya yürüyecek
Siyaset

Kılıçdaroğlu'na karşı 'adalet' yürüyüşü! CHP'li Tanju Özcan Bolu'dan Ankara'ya yürüyecek

Yeniakit Publisher
2023-06-22 20:48:00 - 2023-06-22 20:51:05
Kılıçdaroğlu'na karşı 'adalet' yürüyüşü! CHP'li Tanju Özcan Bolu'dan Ankara'ya yürüyecek

1 yıl önce ihraç edildiği partisinden şimdi de kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen ve seçimlerden itibaren sert açıklamalarla 'değişim' çağrıları yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Meydanı’ndan Ankara’ya CHP Genel Merkezi'ne yürüyeceğini açıkladı.

CHP'den bir yıl süreyle ihraç edilen ve 10 gün önce cezası biten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Özcan, son dönemde parti tabanı ve seçmenlerden gelen 'değişim' çağrılarına kulak tıkayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve parti yönetimine ilişkin sert açıklamalarda bulunmuştu.

Bolu'dan CHP Genel Merkezi'ne yürüyecek

Özcan, Kılıçdaroğlu'nun tek adamlığına karşı 3 Temmuz’da Bolu Meydanı’ndan Ankara’ya CHP Genel Merkezi'ne yürüyeceğini açıkladı.

Kararla ilgili konuşan Tanju Özcan, “Beklemediğim bir şey değil. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a diktatör diyor ama kendisi de koltuğu bırakmıyor. Değişim ve adalet için 3 Temmuz’da Bolu Meydanı’ndan Ankara’ya CHP Genel Merkezi’ne yürüyeceğim” dedi.

Kılıçdaroğlu'nun 'adalet' yürüyüşü

Suriye’deki Türkmenlere yardım götüren MİT Tırlarını durduran FETÖ’nün görüntülerini basına servis eden tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tahliyesi için 2017 yılının Haziran ayında Ankara Güvenpark’tan yola çıkan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yürüyüşünü temmuz ayında İstanbul Maltepe'de düzenlediği mitingle bitirmişti. Sözde adalet yürüyüşü yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Maltepe Mitingi’nde adeta FETÖ sözcülüğü yapmıştı. 15 Temmuz'a ‘kontrollü darbe’ diyen Kılıçdaroğlu, FETÖ’cülerin ihaneti gizlemek için dillendirdiği sözde 20 Temmuz darbesi ve OHAL’in kaldırılması gibi talepleri de sıralamaktan geri durmamıştı.

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