Kılıçdaroğlu’na kapak! Sabiha Gökçen'den rekor üstüne rekor

Sabiha Gökçen’de tüm zamanların en yoğun hafta sonu yaşandı. Kurban Bayramı’nda elde edilen ‘günlük yolcu sayısı’ rekoru 14 Temmuz Cuma günü tekrar kırıldı, bir gün ara ile 16 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen 674 uçuşla 123 bin 607 yolcu sayısına ulaşılarak yeni bir rekor ile taçlandırıldı.

“İstanbul’a hizmeti sağlamak için buradayız”

ISG’de dış hatlarda 198 uçuşla 36 bin 316 gelen yolcu sayısı ve 195 uçuşla 32 bin 381 giden yolcu sayısı ile toplam 393 uçuş ve 68 bin 697 yolcu sayısıyla dış hatlar rekoru da kırılmış oldu. İSG CEO’su Berk Albayrak: “Havalimanlarımızda yaşanan ekstra yoğunluk ve yolcu sayılarında tazelenen rekorlar, Türkiye’nin hava ulaşımı sektöründeki potansiyelini bir kez daha ortaya koymakta. Bizler de Şehrin Havalimanı olarak, ‘Avrupa’nın En İyi 15 Şehri’ ödüllerinde birinci olan İstanbul’a maksimum hizmeti sağlamak için buradayız” dedi.

Albayrak “Dünyanın en gözde şehrinde yolcularımızı misafirperverliğimizle karşılayarak e-pasaport bankoları, self check-in kioskları ve fast track hizmetlerimizle terminal içi prosedürlerini kolaylaştırırken gerek metro hattımız gerek şehir içi ve dışı toplu taşıma hizmetlerimizle konuklarımıza havalimanımıza ulaşımlarında da hız ve konfor imkânı sağlayabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Teknolojik altyapımız ve 7/24 kesintisiz süren hizmetlerimizle misafirlerimizin seyahat deneyimlerini en kaliteli şekilde gerçekleştirmeleri için aralıksız çalışıyoruz. Seyahatlerinde şehrin havalimanı ISG’yi tercih ederek bu başarıyı elde etmemizi sağlayan tüm yolcularımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

39 iç hat ve 117 dış hat noktası ile birlikte toplamda 156 noktaya ve 52 ülkeye hizmet veren Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, haziran ayında Suudi Arabistan El Kasım ve Kazan, Rusya Havalimanlarını destinasyon haritasına eklerken, 19 Temmuz’da Karadağ’ın başkenti Podgorica’ya açılacak yeni yurt dışı rotası için hazırlıklarını tamamladı. Havalimanı otoritesi HEAŞ verilerine göre bu yılın ilk 6 ayında toplam 17 milyon yolcu ağırlayan Sabiha Gökçen’de, Ocak-Haziran aylarında 108 bin 60 uçuş gerçekleştirildi.

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