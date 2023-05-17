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Gündem Kılıçdaroğlu'na içtiği suyun parasını gönderen depremzede, gözyaşlarına zor hakim oldu: Çok kanıma dokundu
Gündem

Kılıçdaroğlu'na içtiği suyun parasını gönderen depremzede, gözyaşlarına zor hakim oldu: Çok kanıma dokundu

Yeniakit Publisher
2023-05-17 16:32:00 - 2023-05-17 16:32:59

Deprem bölgesinde AK Parti'ye yüksek oy çıkmasının ardından depremzedelere hakaretler yağdırıldı. Seçilmeleri halinde depremzedelere sözde bedava ev vaat eden Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bazı şahıslar, yaptıkları yardımları haram etmeye kalktı. Yaşadıkları yıkımın üzerine bir de bazı Kılıçdaroğlu destekçilerinden hakaret ve tehditlere maruz kalan depremzede vatandaşlarımızdan biri, içtiği suyun parasını Kılıçdaroğlu'na gönderdiğini belirterek gözyaşlarına zor hakim oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremzede vatandaşımızı teselli etti. Depremzede vatandaşın, Bakan Kurum'a, "Allah aşkına bunlara yedirmeyin. Çok kanıma dokundu." derken gözyaşlarına güçlükle hakim olduğu görüldü.

Bakan Kurum da depremzede vatandaşımıza şu ifadeleri kullandı:

"Biz depremzede kardeşlerimizi onların insafına hiçbir zaman terk etmedik, hiçbir zaman etmeyeceğiz. Biz onlara ne söz verdiysek tuttuk, tutmaya da devam edeceğiz. Onların oraya yapacakları da, oraya vaadettikleri hayallere de ihtiyacımız yok. Depremzede kardeşlerimizin de ihtiyacı yok. Biz sayın Cumhurbaşkanımıza bir söz verdik, o sözü de Allah'ın izniyle tutacağız."

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