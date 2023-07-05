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Medya Kılıçdaroğlu’na hiç beklemediği yerden jeneriklik gol! Apışıp kalacak
Medya

Kılıçdaroğlu’na hiç beklemediği yerden jeneriklik gol! Apışıp kalacak

Yeniakit Publisher
2023-07-05 15:20:00 -
Kılıçdaroğlu’na hiç beklemediği yerden jeneriklik gol! Apışıp kalacak

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bodoslama daldı. Doğru, Kılıçdaroğlu’nun, geceliği 316 bin TL’lik lüks tatilini eleştirdi.

Sözcü gazetesi yazarı Necati Doğru, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bodoslama daldı. Kılıçdaroğlu’nun, geceliği 316 bin TL’lik lüks tatilini eleştiren Doğru, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Su yolunu arıyor. Su yolunu bulacaktır. Parti içinde genel başkan dahil ona biat ederek (beslemeliği kabullenerek) milletvekili, belediye başkanı, il ve ilçe başkanı, belediye meclisinde imar komisyonu üyesi, kurultay delegesi, başkan danışmanı, merkez yürütme kurulu üyesi tüm kadrolarda baştan aşağı değişim olacaktır. Yeni program, yeni hedefler, halkı ikna eden yeni söylemler bulunacaktır. (…) İktidar partisine oy verenleri, bir yolunu yöntemini bulup inandıracak Ana Muhalefet Partisi CHP, düştüğü yerden kalkıp toparlanacaktır.

Arayış başladı.

Genel Başkan!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kalsın mı?

Gitsin mi?

Ne kadar kalsın?

Ne zaman gitsin?

Yerine kim gelsin?

Saflar netleşiyor, bilek güreşine tutuştular, tartışıyorlar, fikirler yarışıyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan elinde “Adalet ve Değişim pankartı” Ankara'ya yürüyüşe geçti. Parti içi yönetimde oligarşi (küçük ve ayrıcalıklı bir grubun hakimiyeti) oluştu, bu zalim ve gerici yapı mutlaka kırılmalıdır diyenler de var. Değişimin en iyisini ve ülke siyaseti için en faydalısını ya bulacaklar ya bulacaklar!

Bulamazlarsa…(!)

Sandığa gömülecekler.

Tabela partisi olacaklar.

★★★

Bu arada (…) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'nun seçim çalışmaları bitince yorgunluk gidermek için Bayram tatili sırasında çok lüks (odasının bir geceliği 316.000 TL) bir deniz kıyısı otelde eşi, oğlu, kızı, damadı, gelini ve torunlarıyla tatil yaptığını fakat seçim günlerinde halka dönüp “yoksulluk edebiyatı parçaladığını” yazıyorlar.

Biri bırakıyor.

Öbürü başlıyor.

Kesintisiz yazıyorlar.

Bence haklılar. Geceliği 316.000 TL olan lüks bir otelde bu tatil yapıldı mı yapılmadı mı? Parası parti bütçesinden mi ödendi? Kemal Kılıçdaroğlu geceliği 316.000 TL odayı kendi milletvekili maaşından biriktirdiği kazancı ile mi ödedi? Parti parasıyla ödediyse; o para Hazine yardımından yani halkın vergilerinden geliyor. (…)”

 

 

 

 

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