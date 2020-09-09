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Gündem Kılıçdaroğlu'na gülen Buket Aydın'dan 'AK Partili misiniz?' sorusuna cevap
Gündem

Kılıçdaroğlu'na gülen Buket Aydın'dan 'AK Partili misiniz?' sorusuna cevap

Yerel seçimler öncesi yaptığı röportaj esnasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na gülmesiyle gündem olan Buket Aydın, katıldığı bir programda "AK Partili misiniz?" sorusuna bakın nasıl cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 10:06:00 - 2020-09-09 10:40:50

Kanal D ana haber spikerliğinden istifa eden Buket Aydın, Okan Bayulgen'in Nokta programına katıldı. Bayulgen, 31 Mart yerel seçimleri öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı söyleşi esnasında kahkahasıyla gündem olan Aydın'a dikkat çeken bir soru sordu.

Buket Aydın, Bayulgen'in 'Neden gülüyordunuz?' sorusuna "Benim CHP'li olmamam, CHP Genel Başkanı'na saygısızlık edebileceğim anlamına gelmez. Diyelim ki Buket Aydın, AK Partili" cevabını verdi.

"AK Partili misiniz?"

Aydın'ın bu sözleri sonrası araya giren Bayulgen, 'AK Partili misiniz?' sorusunu yöneltti. Aydın, 'Ben apolitik olmayı tercih ediyorum' deyince, Bayılgen, "Bence apolitiğim dememen lazım" dedi. Bayulgen'in sözleri sonrası Aydın, "Ben gazeteci olarak herhangi bir partili olamam. Buket Aydın, AK Partili olduğu için güldü diyorlar ya, ben AK Partili olsam da muhalefet partisi genel başkanına saygısızlık edemem, nokta" dedi.

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Yorumlar

Deli İbo

Ama Kılıçdaroğlu çooookkk komik.
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