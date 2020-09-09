Kılıçdaroğlu'na gülen Buket Aydın'dan 'AK Partili misiniz?' sorusuna cevap

Kanal D ana haber spikerliğinden istifa eden Buket Aydın, Okan Bayulgen'in Nokta programına katıldı. Bayulgen, 31 Mart yerel seçimleri öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı söyleşi esnasında kahkahasıyla gündem olan Aydın'a dikkat çeken bir soru sordu.

Buket Aydın, Bayulgen'in 'Neden gülüyordunuz?' sorusuna "Benim CHP'li olmamam, CHP Genel Başkanı'na saygısızlık edebileceğim anlamına gelmez. Diyelim ki Buket Aydın, AK Partili" cevabını verdi.

"AK Partili misiniz?"

Aydın'ın bu sözleri sonrası araya giren Bayulgen, 'AK Partili misiniz?' sorusunu yöneltti. Aydın, 'Ben apolitik olmayı tercih ediyorum' deyince, Bayılgen, "Bence apolitiğim dememen lazım" dedi. Bayulgen'in sözleri sonrası Aydın, "Ben gazeteci olarak herhangi bir partili olamam. Buket Aydın, AK Partili olduğu için güldü diyorlar ya, ben AK Partili olsam da muhalefet partisi genel başkanına saygısızlık edemem, nokta" dedi.