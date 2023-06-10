Kılıçdaroğlu'na çok büyük şok! Vay vay vay
Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, "koltuk sevdası"nı yorumladığı yazısında, seçimlerin ardından istifa etmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu örnek verdi.
Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, "koltuk sevdası"nı yorumladığı yazısında, seçimlerin ardından istifa etmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu örnek verdi.
Zeyrek, bugünkü yazısında, "1970'lerde plastik topu sayesinde takıma alma, 2000'li yıllarda babasının zenginliği sayesinde bedava su sağlama vaadiyle oy alarak başkan seçilen çocukların büyüyüp siyasetçi olduğu bir ülkede yaşıyoruz" ifadesini kullandı.
Zeyrek, yazısına şöyle devam etti:
"10 yaşından küçükken sınıf başkanı seçilmek için bunları yapan çocuklar, büyüyüp siyasetçi olduklarında da pek değişmiyor maalesef. Koltuğa yapışıp kalıyorlar. Bırakmamak için ellerindeki bütün imkanları kullanıyorlar.
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Seçim kaybeden muhalefet liderinin koltuğu bırakmama konusundaki motivasyonu (...) çocukken (ilkokulda) temelleri atılan o duygudan kaynaklanır.
İşte bu yüzden koltuk sevdası, tedavisi olmayan bir hastalıktır."