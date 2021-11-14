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Siyaset Kılıçdaroğlu'na cenaze evinde Lütfü Türkkan'ın küfrü soruldu... Bakın ne dedi
Siyaset

Kılıçdaroğlu'na cenaze evinde Lütfü Türkkan'ın küfrü soruldu... Bakın ne dedi

Bingöl'de şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın skandal sözleri cenaze evinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu. Skandal olayla ilgili bugüne kadar tek bir laf dahi etmeyen Kılıçdaroğlu, Lütfü Türkkan'a tepki gösterdiklerini iddia ederek milletin aklıyla resmen alay etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 17:42:00 - 2021-11-14 18:46:36

Bingöl'de şehit yakınına ağza alınmayacak küfürler eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'a tepkiler çığ gibi büyürken CHP'nin duruma sessiz kalması dikkat çekti.

Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından bir video paylaşarak "helalleşme" yolculuğuna çıkacağını duyuran CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na cenaze evinde Lütfü Türkkan olayı soruldu.

Bir vatandaş Kılıçdaroğlu'na "Lütfü Türkkan şehit ailesine küfrederken siz neden tepkinizi koymadınız?" şeklinde bir soru yöneltti. Buna karşın Kılıçdaroğlu milletin aklıyla adeta alay ederek "Tepkimizi koymadığımızı kim söyledi. Biz tepkimizi koyduk. Hiç kimse şehit ve gazi yakınlarına en ufak bir şey söyleyemez" cevabını verdi.

Şehit ve gazi yakınlarının yanlarında olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu'na CHP'nin 15 Temmuz gazilerini yargılatmak için soru önergesi verdiği hatırlatıldı.

Bunun üzerine her zaman yaptığı gibi yine inkar siyasetine başvuran Kılıçdaroğlu, olayı "provokasyon" olarak nitelendirdi ve "Bu kardeşiniz kim şehitse kim gaziyse onun yanındadır. Biz ayrımcılığa karşıyız" dedi.

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