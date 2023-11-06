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Siyaset Kılıçdaroğlu'na böyle bağırdı: İzin vermiyorum adaylıktan çekilmene!
Siyaset

Kılıçdaroğlu'na böyle bağırdı: İzin vermiyorum adaylıktan çekilmene!

Yeniakit Publisher
2023-11-06 13:22:00 - 2023-11-06 13:24:53

Gazeteci İmambakır Üküş’ün, Kılıçdaroğlu'na yönelik, “Hayır hayır hayır, izin vermiyorum çekilmenize. Mücadele edeceğiz kaybedeceğiz” diye bağırması kameralara yansıdı.

Genel seçimlerde yaşanan hezimetin ardından kaosun bitmek bilmediği CHP'de beklenen kurultay gerçekleşti.

Kurultayda Özgür Özel ile yarışan Kemal Kılıçdaroğlu, kongrede kaybeden ilk CHP Genel Başkanı olarak tarihe geçti.

Yine tarihte ilk kez ikinci tura kalan CHP kurultayıyla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı.

İlk turda Özgür Özel'in gerisinde kalan ve bunun ardından adaylıktan çekilme kararı alan Kılıçdaroğlu'na çekilmemesi yönünde baskı yapıldığı görüldü.

Gazeteci İmambakır Üküş’ün, “Hayır hayır hayır, izin vermiyorum çekilmenize. Mücadele edeceğiz kaybedeceğiz” diye bağırması kameralara yansıdı.
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