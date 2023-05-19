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Gündem Kılıçdaroğlu’na bir şok daha! Alman medyası Erdoğan dedi
Gündem

Kılıçdaroğlu’na bir şok daha! Alman medyası Erdoğan dedi

Yeniakit Publisher
2023-05-19 11:03:00 -
Kılıçdaroğlu’na bir şok daha! Alman medyası Erdoğan dedi

Dünya Türkiye’de yapılacak olan tarihi seçimin ikincisine odaklanmışken, ABD’den sonra bir ülke daha CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ümidini kesti. Alman medyası, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanma şansının olmadığını, kazanan tarafın Cumhurbaşkanı Erdoğan olacağını yazdı.

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gitti ancak hiçbir isim yüzde 50'nin üzerini göremedi. İkinci tur seçimleri 28 Mayıs'ta. İlk turda en yakın rakibi olan Kemal Kılıçdaroğlu'na milyonlarca oy fark atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, favori isim. 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimleri öncesinde piyasalar Erdoğan'ın zaferini satın aldı. Gelişmeleri yakından takip eden dünya medyası da Kemal Kılıçdaroğlu'na şans tanımıyor.

Dünya medyası nasıl görüyor

Almanya'da yayın yapan Focus dergisi, "Erdoğan'ın rakibi Kılıçdaroğlu için zafer çok uzak görünüyor." dedi. Ülkede yayın yapan ünlü dergi Der Spiegel ise "Türkiye dışında başka hiçbir ülkede Almanya'daki kadar çok Türk kökenli insan yaşamıyor. Onlara kalsa Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı olacaktı." ifadelerini kullandı.

İngiltere merkezli Middle East Eye, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yardımcıları, 28 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu rahat bir şekilde kazanılacağına inanıyor. Bu nedenle öncekinden daha birleştirici ve olumlu bir kampanya yürütmeye odaklanıyorlar." diye yazdı.

Katar merkezli Al Jazeera de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci turu rahatlıkla kazanacağını yazan medya kuruluşları arasına girdi. Almancada kazanan anlamına gelen "sieger" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında sık sık kullanılıyor. Hep kazanan isim ile hep kaybeden isim karşı karşıya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi kariyeri boyunca katıldığı tüm seçimlerden zaferle çıkan taraf oldu.
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyerinde ise kazandığı bir seçim yok. Sadece kurultayları kazanabilen Kılıçdaroğlu, bugüne kadar 11 seçimden hezimetle ayrıldı.

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