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Gündem

Kılıçdaroğlu’na Atatürk tepkisi büyüyor! Uğur Dündar’dan sonra Fatih Altaylı ve Şaban Sevinç te ateş püskürdü

Yeniakit Publisher
2023-08-29 08:49:00 - 2023-08-29 09:47:50
Kılıçdaroğlu’na Atatürk tepkisi büyüyor! Uğur Dündar’dan sonra Fatih Altaylı ve Şaban Sevinç te ateş püskürdü

Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz, tarihe altın harflerle yazılan en büyük kahramanlık destanlarından birisi. Buna rağmen; CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'Büyük Taaruzu' anmaması tepki çekti. Uğur Dündar’dan sonra Fatih Altaylı ve Şaban Sevinç te ateş püskürdü

Büyük Taaruz'un 101. yılında 26 Ağustos'ta başlayan anmalara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, hiçbir mesaj yayımlamaması büyük tepki topladı.

 

Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığı koltuğunda oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarihe yazılan en büyük kahramanlık destanlarından birisi olan Büyük Taaruz'u anmaması eleştirilere konu oldu.

Eleştirenler arasında Fatih Altaylı, Şaban Sevinç ve Uğur Dündar gibi isimler de yer aldı.

Fatih Altaylı yaptığı paylaşımda, “Diyanet İşleri Başkanlığı dışında, 26 Ağustos’ta Atatürk’ün adını anmayan kim var dersiniz? Söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu. Atatürk’ün kurduğu partinin genel başkanı, Atatürk’ün koltuğunun işgalcisi Kemal Kılıçdaroğlu. 26 Ağustos’ta bırakın Atatürk’ü, Büyük Taarruz’u bile anmaya gerek görmemiş” ifadelerini kullandı.
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Uğur Dündar ise “Atatürk'ün kurduğu CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ağustos'ta, aziz milletimizin istiklâlini kazanmasıyla sonuçlanacak Büyük Taaruz'u ve Atatürk'ü anmadı! Evet Tayyip Bey andı, Kemal Bey anmadı! Hayal kırıklığımı anlatmakta sözcükler yetersiz kalıyor!..” diye yazdı.

Gazeteci Şaban Sevinç de dikkat çeken bir açıya yer vererek paylaşımında, “26 Ağustos’ta Mustafa Kemal Atatürk ve Büyük Taarruzu anmayan 3 genel başkan var. 1. Kemal Kılıçdaroğlu 2. Pervin Buldan 3. Fatih Erbakan Hadi Erbakan ve Buldan’ın karın ağrıları belli de Kılıçdaroğlu’na ne oluyor anlamış değilim. Hey gidi koca CHP ne haldesin sen!” diye yazdı.

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Yorumlar

hıdır diker

sanki geberen k.... bunlardan az p... di?.kurucuları neki bunlar ne olsun hepsi vatan hainleri.

Huseyin

Nesi büyükmüş 30 ağustosun kıytırık yunanin 3 askerini kovalamak zafermi...peki neden İzmir'e çıkan Yunan Sakarya kadar nasıl geldi diye sormuyorsunuz.hani ulu kahraman neredeydi Yalova'da domatesmi ekiyordu Yunan Sakarya gelene kadar
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