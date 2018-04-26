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Kılıçdaroğluna Ajdar'ı önerdi! Söyleyin "Çikita muzu" kapın oyları

Gazeteci Süleyman Özışık, bugünkü yazısında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na ilginç bir aday teklifinde bulundu. Özışık, Kılıçdaroğlu'na"Ajdar'ı aday yap "Çikita muzu" beraber söyleyin" dedi.

26 Nisan 2018 Perşembe 16:45
Kılıçdaroğluna Ajdar'ı önerdi! Söyleyin "Çikita muzu" kapın oyları

Süleyman Özışık'ın yazısından ilgili bölüm şu şekilde;

"Tek adam" dediğin Erdoğan'ın karşısına, "tek adam" çıkarmak için parti kapılarını aşındırıp durdun.

Abdullah Gül işinde de başarılı olamadın. O da yakında seni kandıracak, görürsün!

Zaten kurban olduğum Allah seni öyle zelil duruma düşürdü ki bundan ötesi olamazdı yani...

Daha önce Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı seçtirmemek için, "367 milletvekili gerekiyor" diyerek bir hukuk garabeti icad edip, Meclis'i boykot eden partinle el ele vererek, Gül'ü seçtirmek için fellik fellik uğraşıyorsun.

Bir insan daha ne kadar rezil olabilir söylesene?

Elinde kala kala Muharrem İnce kaldı. Zaten Muharrem İnce başarılı olursa var ya. İşte o gün senin yandığın gündür. Çünkü İnce'nin yapacağı ilk iş, seni şutlamak olacak, söyleyeyim. 

Bak sen ne yap biliyor musun?

Ajdar'ı bul, Ajdar'ı!

Şu yamalı bohçaya dönen sözüm ona ittifakını ancak o temsil edebilir. Ver 20 vekil, bir de parti kursun. Meydanlarda “Çikita muz”, şarkısını çığırırsa bayağı oy toplar...

Ama dikkat edesin ha!

O da seni kandırmasın gözünü seveyim!

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 16:45
  1. ajdar
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Çikita Muz

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