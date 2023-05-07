Kılıçdaroğlu’na “300 milyar” kapağı! Bay Kemal apışıp kalacak

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, “Gittim, konuştum, 300 milyar lira temiz para getireceğim” şeklinde palavra bir vaat ortaya atan Kemal Kılıçdaroğlu’na “uzaklara gitmemesi” tavsiyesinde bulundu.

Son dönemde Türkiye’de hayata geçirilen dev projelerin bütçeye 289 milyar dolar kazandırdığını hatırlatan Aytuğ, “kapak” niteliğindeki yazısında şunları kaydetti:

“CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ağzında bir 300 milyar dolar geveleyip duruyor. Önce, "Gittim, konuştum, 300 milyar lira temiz para getireceğim" dedi. Sonra "Önümüzdeki 5 yıla yayılacak" diye yan çizdi. Ardından da "Bakacağız o meseleye" filan deyip, bu palavra vaadini iyice yuvarlayıverdi.

Malum, bir yerlerden para bulduğunuz zaman onun bir maliyeti olur. Kimse, kimseye karşılıksız para vermez. Ya tefecidir, sizden fahiş bir faiz talep eder ya da siyasi, diplomatik bir diyet ödetir. Yani her şekilde göbek bağınızı onun eline verirsiniz.

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Cuma sabahı A Haber'de Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü değerli meslektaşım Faruk Erdem harika bir liste sundu. Dedi ki, "Kılıçdaroğlu'nun sağda solda 300 milyar dolar aramasına gerek yok. Zaten şu anda 300 milyar dolara sahibiz..." Ardından da son dönemde hayata geçirilen dev projelerin bütçeye kazandırdığı 289 milyar doları listeledi:

Karadeniz gazı, petrol ve bor karbür: 81 milyar dolar.

Nükleer, rüzgar ve güneş enerjisi: 44 milyar dolar.

Elektrikli araç ve savunma sanayii: 102 milyar dolar.

Turizm gelirleri: 62 milyar dolar.

Toplam: 289 milyar dolar.

Çok şükür ki ülkemiz, namerde el açtığı, kapı kapı dolaşıp para dilendiği o yılları çoktan geride bıraktı. Birileri bunu Kemal Bey'e de duyurmalı…”