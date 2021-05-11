Kılıçdaroğlu'dan emir verir gibi İsrail açıklaması
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu terör devletinin Filistinlilere yönelik müdahalesi sonrası yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. Çağrı masum olsa da Kılıçdaroğlu'nun emir kipinde konuşması dikkat çekti.
Kılıçdaroğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
İsrail’in yaptığı katliamdır. Erdoğan’a açık çağrı yapıyorum; BM’yi daha etkin olmaya zorlayacak girişimleri derhal başlat!