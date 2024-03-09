  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TUSAŞ Türkiye'ye ilan etti: Türkiye ambargoya rağmen önemli yol kat etti! Yeniden F-35 gündeme geliyor...

Sahadan al cevabı! İmamoğlu'na miting şoku

Yeniden Refah, Zafer Partisi'ni sevindirecek hamleyi yaptı! Gören 'Yeniden Refah bunu nasıl yapar' diyor

MİT ve Emniyet casusluk hücresini çökertti! Mossad'a bilgi sızdıran 6 kişi tutuklandı

Mete Yarar'dan Türkiye'ye tek kelimelik F-35 uyarısı: Yalvarıyorum

Hakan Fidan'ın, Blinken ile görüşmesi başladı! Blinken'dan Türkiye'ye İsveç teşekkürü

Şovu bırak İstanbul'a bak Ekrem! Metro ve metrobüs durağında izdiham

Efendimiz'in (sav) İslam'ın kadına verdiği değeri anlatan hadis-i şerifleri!

Bakan Fidan ABD'ye resmen iletti: Acil harekete geçilmeli

Derelerinden altın akıyordu! O ilimizin başına talih kuşu kondu: Altın sondajı için geliyorlar
Gündem Kılıçdaroğlu’da böyle söylemişti! Özgür Özel: Genel seçimlerde iktidar olamazsam genel kurultayı toplarım
Gündem

Kılıçdaroğlu’da böyle söylemişti! Özgür Özel: Genel seçimlerde iktidar olamazsam genel kurultayı toplarım

Yeniakit Publisher
2024-03-09 08:49:00 -

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde önemli açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ben önümüzde yapılacak genel seçimlerde partiyi iktidar yapacağım. Yapmazsam oturmam, genel kurultayı toplar kendim de aday olmam." dedi. Kılıçdaroğlu’da CHP Genel Başkanı iken her seçim öncesinde bu sözleri söylemiş ama Genel Başkanlık koltuğunu bırakmamıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

 

Özel, Habertürk'te, Mehmet Akif Ersoy moderatörlüğünde, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yeşilkaya ve Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın gündeme dair merak edilen soruları yanıtladı.

 

"GENEL SEÇİMLERDE İKTİDAR OLAMAZSAM ADAY OLMAM"

İddialı açıklamalarda bulunan Özel, "Ben Nisan ayının son haftası okula tayin olmuş öğretmen gibiyim. Haziran'da çocuklar karne alacak. Bu çocuklar ya okumazsa. Ben önümüzde yapılacak genel seçimlerde partiyi iktidar yapacağım. Yapmazsam oturmam, genel kurultayı toplar kendim de aday olmam. Yerel seçimlerde genel olarak tabloya bakacağız. Yerel seçimlerde elimizdeki 11 büyükşehirin, iyi senaryoda tamamını koruyacağını düşünüyorum. Diyelim ki bir yerlerde eksiklik yap, o neden kaynaklanmış analiz edilir. Yerel seçimler CHP'nin için bir mağlubiyetin, felaketin beklendiği yerler değil. Birkaç riskli gördüğümüz il var. Birkaç puan geride olduğumuz iller var. Buradan hiçbir adayın motivasyonunu düşürmek istemem. Havlu attığımız, bu il de gitti diyeceğimiz bir yer yok. Hiçbir ittifak olmadan çatır çatır çok önemli başarı elde etmek üzereyiz." dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Pankarta yazılanlar dikkat! Özgür Özel neye uğradığını şaşırdı
Pankarta yazılanlar dikkat! Özgür Özel neye uğradığını şaşırdı

Gündem

Pankarta yazılanlar dikkat! Özgür Özel neye uğradığını şaşırdı

Dün DEM’in yoldaşı bugün 10. Yıl Marşı Bu da Özgür Özel’in yerli ve milli eseri
Dün DEM’in yoldaşı bugün 10. Yıl Marşı Bu da Özgür Özel’in yerli ve milli eseri

Gündem

Dün DEM’in yoldaşı bugün 10. Yıl Marşı Bu da Özgür Özel’in yerli ve milli eseri

CHP'nin ortağı DEM'den terör mitingi! Özgür Özel ve İmamoğlu'nun kapısı işte bunlara açık
CHP'nin ortağı DEM'den terör mitingi! Özgür Özel ve İmamoğlu'nun kapısı işte bunlara açık

Gündem

CHP'nin ortağı DEM'den terör mitingi! Özgür Özel ve İmamoğlu'nun kapısı işte bunlara açık

Özgür Özel yalanda ısrar ediyor: Alevi olduğu için hakim yapılmadı
Özgür Özel yalanda ısrar ediyor: Alevi olduğu için hakim yapılmadı

Gündem

Özgür Özel yalanda ısrar ediyor: Alevi olduğu için hakim yapılmadı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

NAMUS SOZÜ ...DE DESEN ASLI YOK, BILIRIZ

.......
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23