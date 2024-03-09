Kılıçdaroğlu’da böyle söylemişti! Özgür Özel: Genel seçimlerde iktidar olamazsam genel kurultayı toplarım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Özel, Habertürk'te, Mehmet Akif Ersoy moderatörlüğünde, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yeşilkaya ve Habertürk Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın gündeme dair merak edilen soruları yanıtladı.

"GENEL SEÇİMLERDE İKTİDAR OLAMAZSAM ADAY OLMAM"

İddialı açıklamalarda bulunan Özel, "Ben Nisan ayının son haftası okula tayin olmuş öğretmen gibiyim. Haziran'da çocuklar karne alacak. Bu çocuklar ya okumazsa. Ben önümüzde yapılacak genel seçimlerde partiyi iktidar yapacağım. Yapmazsam oturmam, genel kurultayı toplar kendim de aday olmam. Yerel seçimlerde genel olarak tabloya bakacağız. Yerel seçimlerde elimizdeki 11 büyükşehirin, iyi senaryoda tamamını koruyacağını düşünüyorum. Diyelim ki bir yerlerde eksiklik yap, o neden kaynaklanmış analiz edilir. Yerel seçimler CHP'nin için bir mağlubiyetin, felaketin beklendiği yerler değil. Birkaç riskli gördüğümüz il var. Birkaç puan geride olduğumuz iller var. Buradan hiçbir adayın motivasyonunu düşürmek istemem. Havlu attığımız, bu il de gitti diyeceğimiz bir yer yok. Hiçbir ittifak olmadan çatır çatır çok önemli başarı elde etmek üzereyiz." dedi.

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