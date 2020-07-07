Kılıçdaroğlu yine yalan söyledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu konuşmasında, "CHP olarak, görüşü, kimliği ne olursa olsun bütün vatandaşlarımızı kucaklıyor ve sesleniyoruz. Bütün belediye başkanları da aynı felsefeyle harekete ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Oysa durum hiç öyle değil. CHP'nin kendi yandaşlarını (durumu iyi olanlar da dahil) yardım kolisine boğduğu görüntülerle kanıtlandı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs salgını nedeniyle çalışamayan ve yardıma muhtaç aileler yerine kendi parti teşkilatına yardım götürdüğü ortaya çıkmıştı.

Başroldeki fakir CHP'li burjuva çıktı

Video kurgusunda "Eşim kanser hastası, virüsten dolayı işten çıkardılar, bu yardımla ilk defa yardımla vatandaş olduğumuzu hissettik." gibi ifadeler kullanarak İBB'yi öven kişinin CHP üyesi olduğu belirlendi. Ali Gelinlik isimli CHP'linin lüks malikanesindeki görüntüleri ortaya çıktı.

"Aidatlarımız 500 lira İBB gelmiş yardım kolisi dağıtıyor"

Zenginlere yardım kolilerine bir vatandaş isyan etti. Öfkelenen vatandaş İBB'nin yardım kolililerini getiren aracını çekerek, "Bu nasıl adalet vallahi anlamıyorum. 156 dairelik lüks bir siteyiz. Aidatlarımız 500 lira. Burda sağolsun belediyenin hizmet aracı gelmiş fakir diye koli dağıtıyor." sözlerini kullanmıştı.