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Siyaset

Kılıçdaroğlu yine yalan söyledi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü grup toplantısındaki konuşmasında sarf ettiği "herkesi kucaklıyoruz" propagandası gerçek dışı çıktı. CHP’nin lüks muhitte oturan ve ihtiyaç sahibi olmayan kendi parti üyelerine yardım yaptığı belirlendi. Algı videosundaki kendini aciz göstererek, "İşsizim, büyükşehirden başka kimse gelmedi. İlk defa ülkenin vatandaşı gibi hissettim kendimi" diyerek CHP'li İBB’yi öven kişininse CHP teşkilat üyesi Ali Gelinlik olduğu belirlendi.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 16:06:00 -

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu konuşmasında, "CHP olarak, görüşü, kimliği ne olursa olsun bütün vatandaşlarımızı kucaklıyor ve sesleniyoruz. Bütün belediye başkanları da aynı felsefeyle harekete ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Oysa durum hiç öyle değil. CHP'nin kendi yandaşlarını (durumu iyi olanlar da dahil) yardım kolisine boğduğu görüntülerle kanıtlandı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs salgını nedeniyle çalışamayan ve yardıma muhtaç aileler yerine kendi parti teşkilatına yardım götürdüğü ortaya çıkmıştı.

Başroldeki fakir CHP'li burjuva çıktı

Video kurgusunda "Eşim kanser hastası, virüsten dolayı işten çıkardılar, bu yardımla ilk defa yardımla vatandaş olduğumuzu hissettik." gibi ifadeler kullanarak İBB'yi öven kişinin CHP üyesi olduğu belirlendi. Ali Gelinlik isimli CHP'linin lüks malikanesindeki görüntüleri ortaya çıktı.

"Aidatlarımız 500 lira İBB gelmiş yardım kolisi dağıtıyor"

Zenginlere yardım kolilerine bir vatandaş isyan etti. Öfkelenen vatandaş İBB'nin yardım kolililerini getiren aracını çekerek, "Bu nasıl adalet vallahi anlamıyorum. 156 dairelik lüks bir siteyiz. Aidatlarımız 500 lira. Burda sağolsun belediyenin hizmet aracı gelmiş fakir diye koli dağıtıyor." sözlerini kullanmıştı.

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Yorumlar

sen okadar namus şeref sözü verdin önce istanbul büyük şehir belediyesinin işten çıkardığı garibanları işe al şerefs... kılıçdaryan
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Yobazlikta dip nokta

yalan kaninda var 
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