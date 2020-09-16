CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine kendinden bekleneni yaptı. Kılıçdaroğlu, bulduğu her fırsatta terör destekçiliği yapması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde şaibe oluşturmaya yönelik iddialarda bulunması ile bilinen Türk Tabipleri Birliğine (TTB) arka çıktı.

Kılıçdaroğlu, koronavirüs salgını ile mücadelenin ön safında yer alan sağlık emekçilerine ve onların haklarını savunduğunu iddia ettiği Türk Tabipleri Birliğine şükran borçlu olduklarını belirtti.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Türk Tabipleri Birliğini de katarak 'iyi ki varsınız' ifadesini kullandı.

Özellikle koronavirüs sürecinde birlik beraberlik gerekirken asılsız iddialar ile her kesimden büyük takdir toplayan Sağlık Bakanlığı ile ilgili şaibe oluşturmaya ve halkın kafasını karıştırmaya çalışan Türk Tabipler Birliği'ne CHP'den gelen destek ise şaşırtmadı.