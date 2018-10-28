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Kılıçdaroğlu, yeni havalimanının açılış töreninde yok!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki yeni havalimanının açılış törenine ve Cumhuriyet Resepsiyonu'na katılmayacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Ankara'da olacağız. Cumhuriyeti Ankara'da kurduk. Ankara'ya, başkentimize sahip çıkacağız" dedi.

28 Ekim 2018 Pazar 14:57
Kılıçdaroğlu, yeni havalimanının açılış töreninde yok!

CHP'li Ankara Yenimahalle Belediyesi'nin, Dumlupınar Belediyesi için yaptırdığı Konukevi ve Sosyal Tesis'in açılış törenine katılmak üzere Kütahya'nın Domaniç ilçesine gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak Belediye Başkanı MHP'li Niyazi Tezcan'ı ziyaret etti.

Cumhuriyet'i bahane etti

Kılıçdaroğlu belediyeyi ziyareti sırasında, bir gazetecinin "Yarın yeni havalimanı açılışına ve akşamki Cumhuriyet Resepsiyonu'na katılacak mısınız?" şeklindeki soruna şu yanıtı verdi:

"Hayır, hayır. Ankara'da olacağız. Cumhuriyeti Ankara'da kurduk. Ankara'ya, başkentimize sahip çıkacağız. Bizim için en değerli olan odur. Cumhuriyetten başka değerli bir şey yok. Çünkü Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi. Bizim ona sahip çıkacağız."

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 14:57
  1. Kütahya
  2. Ankara
  3. Niyazi Tezcan
  4. Kemal Kılıçdaroğlu
  5. Dumlupınar Belediyesi

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş46 dk önce
    kahrolsun pislik yahudiler ısrael vede sömürge piçi abd. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk parti değil tc nin içine yahudiler tarafından yerleştirilmiş yahudilerin truva atıdır.chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır.
  • osmanosman48 dk önce
    İstanbul bu memleketin başkenti değil. Cumhuriyet Ankara da kuruldu.
  • AytenAyten48 dk önce
    ... keşke aynı hassasiyeti her milli bayramda hastaneye giden abdullah gül içinde yapsaydiniz
  • MilletMillet1 sa önce
    KK nın ülkesininTürkiye olduğunu da nereden çıkardınız Ermenistan Abd yada başka bir ecnebi ülke deseniz haklısınız
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