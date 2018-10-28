Kılıçdaroğlu, yeni havalimanının açılış töreninde yok!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki yeni havalimanının açılış törenine ve Cumhuriyet Resepsiyonu'na katılmayacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Ankara'da olacağız. Cumhuriyeti Ankara'da kurduk. Ankara'ya, başkentimize sahip çıkacağız" dedi.28 Ekim 2018 Pazar 14:57
CHP'li Ankara Yenimahalle Belediyesi'nin, Dumlupınar Belediyesi için yaptırdığı Konukevi ve Sosyal Tesis'in açılış törenine katılmak üzere Kütahya'nın Domaniç ilçesine gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk olarak Belediye Başkanı MHP'li Niyazi Tezcan'ı ziyaret etti.
Cumhuriyet'i bahane etti
Kılıçdaroğlu belediyeyi ziyareti sırasında, bir gazetecinin "Yarın yeni havalimanı açılışına ve akşamki Cumhuriyet Resepsiyonu'na katılacak mısınız?" şeklindeki soruna şu yanıtı verdi:
"Hayır, hayır. Ankara'da olacağız. Cumhuriyeti Ankara'da kurduk. Ankara'ya, başkentimize sahip çıkacağız. Bizim için en değerli olan odur. Cumhuriyetten başka değerli bir şey yok. Çünkü Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi. Bizim ona sahip çıkacağız."
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