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Aktüel Kılıçdaroğlu, "yaygın gelişimsel bozukluk" tanısı bulunan Bedirhan Nazif Arı'nın fotoğraf sergisini gezdi
Aktüel

Kılıçdaroğlu, "yaygın gelişimsel bozukluk" tanısı bulunan Bedirhan Nazif Arı'nın fotoğraf sergisini gezdi

Yeniakit Publisher
2020-12-03 15:29:20 -
Kılıçdaroğlu, "yaygın gelişimsel bozukluk" tanısı bulunan Bedirhan Nazif Arı'nın fotoğraf sergisini gezdi

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yaygın Gelişimsel Bozukluk (Otizm Spektrum Bozukluğu) tanısı bulunan Bedirhan Nazif Arı'nın sergisini gezdi.

Kılıçdaroğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla CHP Genel Merkezi fuayesinde gerçekeştirilen ve Arı'nın çektiği fotoğraflarla oluşturulan sergiyi gezdi.

Fotoğraflar hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, Bedirhan Nazif Arı ve ailesiyle de sohbet etti.

Kendisinin de tarihi fotoğraflara ilgi duyduğunu belirten Kılıçdaroğlu, eski fotoğrafların tarihe ışık tuttuğunu, o günün özelliklerini yansıttığını vurguladı.


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