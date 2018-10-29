Kılıçdaroğlu, yabancı kumpasçıların sözcüsü gibi

(...) Kaşıkçı cinayetinde (...) CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vicdanı sızlamadan, yabancı kumpasların sözcüsü gibi, utanılacak yorumlarda bulundu. (...) Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a, Kaşıkçı cinayetini alet ederek saldırmaktan çekinmedi. Ancak, rezil oldu. Çırılçıplak ortada kaldı. Kaşıkçı cinayeti, dünya çapında bir krize dönüşmüştü. Yabancı istihbarat örgütleri, kurulan tezgâhta Türkiye’nin tökezlemesi için ellerinden gelen rezillikleri yapıyordu.

Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan çıktı, diplomasinin ve siyasetin ustalıklarıyla tezgâhları dünya kamuoyunun önüne net ve açık şekilde koydu. (...)

Çok düşündürücü, Kemal Bey rahatsız oldu. (...) Kılıçdaroğlu’nun acizlik çukurunda çırpınırken, Cumhurbaşkanımız aziz milletimizin duygularına tercüman olarak, gerçekleri veciz biçimde yorumladı: “Bu ülkeyle bu milletle irtibatlı olmadığını bildiğimiz CHP Genel Başkanı’nın vahşi bir cinayete böyle çarpık şekilde yaklaşmasını beklemiyordum. Ana muhalefet partisinin takındığı tavır gerçekten içler acısı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin resmi bilgilerine itibar etmiyor, olayı olayın zanlısı olan bir kısım çevreler üzerinden değerlendiriyor. (...)” (...)

Bülent Erandaç/TAKVİM