THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23
impression

Kılıçdaroğlu, yabancı kumpasçıların sözcüsü gibi

Bülent Erandaç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Kaşıkçı cinayetinde yabancı kumpasçıların sözcüsü gibi davranarak büyük bir skandala imza attığına işaret etti.

29 Ekim 2018 Pazartesi 14:03

(...) Kaşıkçı cinayetinde (...) CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vicdanı sızlamadan, yabancı kumpasların sözcüsü gibi, utanılacak yorumlarda bulundu. (...) Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a, Kaşıkçı cinayetini alet ederek saldırmaktan çekinmedi. Ancak, rezil oldu. Çırılçıplak ortada kaldı. Kaşıkçı cinayeti, dünya çapında bir krize dönüşmüştü. Yabancı istihbarat örgütleri, kurulan tezgâhta Türkiye’nin tökezlemesi için ellerinden gelen rezillikleri yapıyordu.

Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan çıktı, diplomasinin ve siyasetin ustalıklarıyla tezgâhları dünya kamuoyunun önüne net ve açık şekilde koydu. (...)

Çok düşündürücü, Kemal Bey rahatsız oldu. (...) Kılıçdaroğlu’nun acizlik çukurunda çırpınırken, Cumhurbaşkanımız aziz milletimizin duygularına tercüman olarak, gerçekleri veciz biçimde yorumladı: “Bu ülkeyle bu milletle irtibatlı olmadığını bildiğimiz CHP Genel Başkanı’nın vahşi bir cinayete böyle çarpık şekilde yaklaşmasını beklemiyordum. Ana muhalefet partisinin takındığı tavır gerçekten içler acısı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin resmi bilgilerine itibar etmiyor, olayı olayın zanlısı olan bir kısım çevreler üzerinden değerlendiriyor. (...)” (...)

Bülent Erandaç/TAKVİM

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 14:03
  1. Kaşıkçı cinayeti
  2. CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan
  4. Kemal Bey
  5. Kılıçdaroğlu
  6. Türkiye Cumhuriyeti Devleti
  7. CHP Genel Başkanı
  8. CHP
  9. Bülent Erandaç

YORUM YAZ

  • AhmetAhmet51 dk önce
    Batı kafir kumpasçıların sözcüsü! bunun gibisi mibisi yok!
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Sanayi Sitesi'nde yangın! Ekipler anında müdahale etti
  1. Sanayi Sitesi'nde yangın! Ekipler..
  2. Almanların 3. Havalimanı şaşkınlığı
  3. Freni boşalan midibüs otomobile..
  4. Hamaney'den siber savunma çağrısı!
  5. Malatya bozgunu sonrası Galatasaray'da..
  6. THY'den Hong Kong Havayolları ile..
  7. THY'nin kabin memurları 3...
  8. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş:..
  9. Palamut için açıldılar, 11 kiloluk dev..
  10. Flaş iddia! İngiltere olaydan haberdardı
  11. CHP'nin aday adayı, karşılıksız çekten..
  12. Emmanuel Macron ülkesi için Erdoğan'a..
  13. Bursa'da dur ihtarına aldırmadı,..
  14. Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye..
  15. Derbi öncesi Galatasaray'a kötü haber!..
  16. Trabzon'da küçük çocuk cinsel..
  17. İranlı yetkili açıkladı! Ruhani için..
  18. Bim'de bu hafta indirimde ne var?
  19. 'İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin cep..
  20. İstanbul 3. havalimanının ismi ne oldu?
Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

Günün Karikatürü

28 Ekim 2018
İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018