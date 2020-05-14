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Siyaset

Kılıçdaroğlu, veteriner hekimler ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, veteriner hekimler ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 13:29:50 -
Kılıçdaroğlu, veteriner hekimler ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, veteriner hekimler ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Covid-19 salgın hastalığı sürecindeki video konferans görüşmelerine veteriner hekimler ile devam etti. Kılıçdaroğlu, görüşmede veteriner hekimlerin sorunlarını ve taleplerini dinleyerek, çözüm önerilerini anlattı.

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