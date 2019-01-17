Kılıçdaroğlu vekiller topladığı tazminat paralarını yatırdı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ağır iftiralarda bulunarak yüksek müktarda tazminatlara mahkum edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerinden topladığı paraları icra dairesine yatırdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının, Man Adası'na para transferi yaptığı iftirasını atmıştı. Kılıçdaroğlu, İstanbul'da 2 ayrı tazminat davasında ödemeye mahkum edildiği tazminata karşılık, 460 bin 435 lira teminat bedelini daha İstanbul 3. İcra Dairesi'ne yatırdı. Toplam 1 milyon 369 bin lira oldu Daha önce yatırdığı 3 ayrı davanın bedeli ile birlikte Kılıçdaroğlu'nun teminat olarak icraya yatırdığı tutar, toplam 1 milyon 369 bin 788 liraya ulaştı. CHP'li vekiller ödüyor Kılıçdaroğlu'nun tazminatları ödemekte zorlanması sonrası, CHP'li vekillerin maaşından 3 ayda bir 5 bin lira kesinti yapılması kararlaştırılmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.