Kılıçdaroğlu vekiller topladığı tazminat paralarını yatırdı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ağır iftiralarda bulunarak yüksek müktarda tazminatlara mahkum edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerinden topladığı paraları icra dairesine yatırdı.17 Ocak 2019 Perşembe 14:13
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının, Man Adası'na para transferi yaptığı iftirasını atmıştı.
Kılıçdaroğlu, İstanbul'da 2 ayrı tazminat davasında ödemeye mahkum edildiği tazminata karşılık, 460 bin 435 lira teminat bedelini daha İstanbul 3. İcra Dairesi'ne yatırdı.
Toplam 1 milyon 369 bin lira oldu
Daha önce yatırdığı 3 ayrı davanın bedeli ile birlikte Kılıçdaroğlu'nun teminat olarak icraya yatırdığı tutar, toplam 1 milyon 369 bin 788 liraya ulaştı.
CHP'li vekiller ödüyor
Kılıçdaroğlu'nun tazminatları ödemekte zorlanması sonrası, CHP'li vekillerin maaşından 3 ayda bir 5 bin lira kesinti yapılması kararlaştırılmıştı.
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