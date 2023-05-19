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Gündem Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ bir araya geliyor
Gündem

Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ bir araya geliyor

Yeniakit Publisher
2023-05-19 10:47:00 - 2023-05-19 10:49:12

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile bugün bir görüşme yapacağını açıkladı.

14 Mayıs seçimlerinde yüzde 5,17 ile yaklaşık 3 milyon oy alan ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın hangi ittifakı destekleyeceği merak konusu olurken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Flash Haber TV canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

 

Özdağ, cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile (bugün) görüşeceğini belirterek, "Muhtemelen biz, Sinan Bey, Kemal Bey birlikte görüşeceğiz. Kemal Bey, bizim koyacağımız fikirler dizisini altılı masayla görüşecek." dedi.

 

İkinci tura kalan cumhurbaşkanı adaylarından birini destekleme kararı aldıklarında, seçmenlerinin o adaya direkt oy vermeyeceğini, durumu sorguladıktan sonra karar alacağını dile getiren Özdağ, "Onun için seçmenimizi doğru şeyi yaptığımıza ikna etmek zorundayız ama sadece kendi seçmenimizi değil. A'yı desteklersek geçen seçimde B'ye oy veren seçmeni de A'ya ikna edecek şekilde meseleye yaklaşmalıyız." ifadelerini kullandı.
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