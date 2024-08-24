Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun gizli buluşmasında o detay dikkat çekti! Şimdi cin şişeden çıktı işte

Milliyet gazetesi yazarı Özay Şendir, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun gizlice buluştuğunu ve bu görüşmenin sızdırılmasından Kılıçdaroğlu’nun rahatsız olduğunu belirtti. Şendir, İmamoğlu'nun bu görüşmeyle tüm tartışmaları yeniden alevlendirdiğini söyledi. İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na tüm elini açmayacağına inandığını ifade eden Şendir, bu buluşmanın CHP'deki mevcut güç mücadelesine yeni bir boyut kazandırdığına dikkat çekti. Özay Şendir, özetle şunları kaydetti:

"CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu salı günü gizlice buluşmuşlar.

Kılıçdaroğlu cephesinden bu gizli buluşmaya dair çok bilgi sızdırıldı.

İddia o ki, ikili görüşmenin gizli kalması konusunda anlaşmışlar, haber patlayınca Kılıçdaroğlu cephesi durumdan rahatsız olmuş.

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Kurulan bu cümlenin alt metni gizli görüşmeyi sızdıranın İmamoğlu tarafı olduğunu söylüyor.

(...) 21 Haziran’da köşemde CHP muhabirlerine fısıldananları yazmış ve “İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’yla görüşmeye gittiği an tüm tartışmaların önünü açacağını da hesap etmeli” demiştim, şimdi cin şişeden çıktı.

İmamoğlu’nu sadece kendisine değil Özel’e de ihanet eden, birisi pozisyonuna soktu Kılıçdaroğlu.

Kendi adıma İmamoğlu’nun “Brütüs”, “Bagajı dolu” gibi cümleleri unutmadığını ve Kılıçdaroğlu’na tüm elini açmayacağına inanıyorum.

İmamoğlu, o görüşmeye giderken ne kazanmayı amaçlıyordu bilmiyorum ama aynı suda iki kere yıkanmaya kalkanların başına ne geldiğini gayet iyi biliyorum. (...)"