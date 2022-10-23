Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun açılışını yaptığı halk ekmek fabrikası çürümeye terk edildi!
CHP'li İBB yönetimi, AK Parti döneminde inşasına başlanan, bütün donanımları alınan ancak seçimden hemen sonra durdurulan Hadımköy'deki Halk Ekmek Fabrikası'nı 3 yıl sonra CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açılışını yaptı. Halk Ekmek Fabrikası'nın 3 aydır bir ekmek bile üretmediği ortaya çıktı. Fabrikada kimsenin olmadığı ve içerideki makinelerin ise üzerinin naylon brandayla örtüldüğü görüntülere yansıdı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin halk ekmek üretimindeki algı oyunu gün yüzüne çıktı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açılan Hadımköy'deki Halk Ekmek Fabrikası'nın 3 aydır bir ekmek bile üretmediği öğrenildi.
'Çalıştığı iddia edilen fabrika terk edilmiş gibi'
Dışarıdan görüntülenen fabrikanın bir algı operasyonunun parçası olduğu böylece gün yüzüne çıkmış oldu. Osman Nuri Kabaktepe'nin fabrikanın önünde yaptığı açıklamalar büyük ses getirmiş ve halk ekmek fabrikasındaki oyun deşifre olmuştu.
CHP'li Özgen Nama algı için hemen gelmişti
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Arnavutköy'de bulunan İBB Hadımköy Halk Ekmek Fabrikasındaki açıklaması sırasında yanına gelerek üretimin devam ettiğini söyleyen Halk Ekmek A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama arasından tartışma yaşanmıştı. Oysa bugün çekilen görüntülerde fabrikanın çalışmadığı ve üretim yapmadığı görüntülerle kanıtlanmış oldu.