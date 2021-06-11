AREA Araştırma, Mayıs ayına ilişkin yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Ankette; katılımcılara; "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Kılıçdaroğlu ve Akşener'e soğuk duş

Her fırsatta erken seçim çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener, cumhurbaşkanlığına aday olmaya cesaret edemiyor.

"Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" dedirten Kılıçdaroğlu ve Akşener'in tutarsızlıkları anket sonuçlarına da yansıyor.

Muhalefetin tabanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında aday olarak çıkmalarını istemiyor.

İmamoğlu ve Babacan geride!

AREA Araştırma'nın son anketi sadece Kılıçdaroğlu'nu ve Akşener'i üzmeyecek. Öyle ki, hareketleriyle cumhurbaşkanlığı adaylığına rol kesen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da ankette geride kaldı.

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına muhalefetin ortak adayı olarak aşağıdaki isimlerin çıkması durumunda oy verme davranışınız nasıl olur?" sorusuna oy veririm diyenlere göre sıralandığında sonuçlar şöyle:

Mansur Yavaş: 45.0

Ekrem İmamoğlu: 40.6

Meral Akşener: 37.2

Kemal Kılıçdaroğlu: 23,8

Muharrem İnce: 21,2

Ali Babacan: 15,9