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Gündem Kılıçdaroğlu ve Akşener'e soğuk duş
Gündem

Kılıçdaroğlu ve Akşener'e soğuk duş

AREA Anket, Mayıs ayı araştırma sonuçlarını yayınladı. Ankette "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 10:03:00 -
Kılıçdaroğlu ve Akşener'e soğuk duş

AREA Araştırma, Mayıs ayına ilişkin yaptığı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Ankette; katılımcılara; "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında kime oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Kılıçdaroğlu ve Akşener'e soğuk duş

Her fırsatta erken seçim çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti lideri Meral Akşener, cumhurbaşkanlığına aday olmaya cesaret edemiyor.

"Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" dedirten Kılıçdaroğlu ve Akşener'in tutarsızlıkları anket sonuçlarına da yansıyor.

Muhalefetin tabanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında aday olarak çıkmalarını istemiyor.

İmamoğlu ve Babacan geride!

 

AREA Araştırma'nın son anketi sadece Kılıçdaroğlu'nu ve Akşener'i üzmeyecek. Öyle ki, hareketleriyle cumhurbaşkanlığı adaylığına rol kesen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da ankette geride kaldı.

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına muhalefetin ortak adayı olarak aşağıdaki isimlerin çıkması durumunda oy verme davranışınız nasıl olur?" sorusuna oy veririm diyenlere göre sıralandığında sonuçlar şöyle:

Mansur Yavaş: 45.0

Ekrem İmamoğlu: 40.6

Meral Akşener: 37.2

Kemal Kılıçdaroğlu: 23,8

Muharrem İnce: 21,2

Ali Babacan: 15,9

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Yorumlar

Gayet Güzel

Bu durum sadece ak köpekleri rahatsız eder.
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hizipsavar

gerçekten muhalefet mansur gibi bir kro ve eko gibi bir yobaza oy vereceğini söylüyorsa bu ülke gelecekte yine amerikanın uşağı isarilin kölesi avrupanın sömürüsü olur.
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