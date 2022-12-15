Kılıçdaroğlu ve Akşener arasında İmamoğlu restleşmesi! Rakamlar üzerinden birbirlerine gönderme yaptılar

6'lı Masa'nın cumhurbaşkanlığı adaylığı için bir türlü adını duyuramadığı isim geciktikçe liderler arasındaki soğuk savaş da farklı bir boyuta taşınıyor. Son olarak Ekrem İmamoğlu'na siyaset yasağı getiren mahkeme kararı ile birlikte adaylık krizinde yeni ve ilginç bir sürece de girildi.

Kılıçdaroğlu 'İstanbul' mesajını sık sık tekrarladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mahkeme kararının ardından bu durumu cumhurbaşkanlığı adaylığı için fırsata çevirmesi krizi iyice derinleştirdi. Bu yaşananların ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçilerinden peş peşe açıklamalar gelirken son olarak Kılıçdaroğlu Saraçhane'de "İstanbul" mesajı verdi.

Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada İmamoğlu'nun son dönemde iyiden iyiye ön plana çıkarılmaya çalışılmasından duyduğu rahatsızlığı adeta gözler önüne serdi.

"İmamoğlu'nu İstanbul'a hizmet etmekten alıkoyamaz"

İmamoğlu ile ilgili sık sık "İstanbul" vurgusu yapan ve 16 milyonun İmamoğlu'nun yanında olduğunu savunan Kılıçdaroğlu "Hiç kimse hiçbir güç Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'a hizmet etmekten alıkoyamaz. Görevini onuruyla ve şerefiyle yapacaktır." diyerek İmamoğlu ve Meral Akşener'e mesaj verdi.

Akşener: 85 milyon Türkiye senin yanında

Öte yandan 6'lı Masa'nın adaylık savaşlarında Meral Akşener de safını net şekilde belli eden hamlelerini yapmaya devam ediyor. İYİ Parti lideri Meral Akşener ise Saraçhane'deki konuşmasında adeta Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde ifadeler kullandı. Akşener Ekrem İmamoğlu için, "Artık 16 milyon İstanbullunun dışında 85 milyon Türkiye'nin de senin yanında olduğunu buradan, Saraçhane'den görüyoruz." dedi ve Kılıçdaroğlu'na adaylık savaşları için göndermede bulundu.

Kılıçdaroğlu: 'İmamoğlu'na senin sorumluğun var' dedim

Kılıçdaroğlu daha önce de bir canlı yayında İmamoğlu'yla ilgili mahkeme kararını kast ederek "Bu olay 6 liderin daha sıkı omuz omuza yürümesi için ivme kazandırdı. Ekrem Bey, büyükşehir belediye başkanı olarak İstanbul'a hizmet etmeye devam ediyor. Arkasında güçlü irade var, CHP var, ben dün İmamoğlu'na 'Sakın üzülme' dedim, senin sorumluğun var, 16 milyon seni dirençle, kararlılıkla görmek istiyor' dedim" ifadelerini kullanmıştı.