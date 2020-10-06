  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Kılıçdaroğlu, vandallığın zaman aşımını savundu: 6 yıl niye beklediniz?
Siyaset

Kılıçdaroğlu, vandallığın zaman aşımını savundu: 6 yıl niye beklediniz?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6-7 Ekim olaylarının sorumlusu HDP'li siyasetçilere yapılan operasyonları ve kayyım atamalarını eleştirerek, "Peki bir suç için 6 yıl niye beklediniz." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 16:59:00 - 2020-10-06 17:02:32
Kılıçdaroğlu, vandallığın zaman aşımını savundu: 6 yıl niye beklediniz?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6-7 Ekim Kobani olaylarının sorumlusu HDP'li isimlere yönelik yapılan operasyonları kınadı. HDP'li belediyelere yönelik yapılan kayyım uygulamasını hukuksuz olarak değerlendirdi. Kars Belediye Başkanlığı görevinden alınan Ayhan Bilgen hakkında Anayasa Mahkemesi'nin 'hak ihlali' kararı verdiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Bir suç için 6 yıl niye beklediniz? Bunlar 'Millet İttifakı'nı nasıl dağıtırız' diye bakıyorlar. Milletimiz bunları çok iyi biliyor" dedi.

HDP'lilere yapılan atamaları eleştirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu, birçok kişinin hayatını kaybettiği ve devlete milyonlarca zarar verilen Kobani olaylarının sorumlusu HDP'li siyasetçilere yönelik olarak düzenlenen operasyonu da eleştirdi.

HDP'li belediyelere kayyım atama uygulamasına da tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Sorunlar nasıl çözülür, demokrasiyle çözülür. Parlamentoya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının seçimiyle geliyoruz. Demokrasi bizim için vazgeçilmez bir alan. Bu alanı güçlendirmemiz lazım. Ayrıca düşüncelerini özgürce ifade ederler. Düşüncelerine katılırsınız ya da katılmazsınız ama fikirlerine saygı duyarsınız. Eğer siz bir gazeteciyi hapse atarsanız, farklı düşündü diye bir siyasetçiyi hapse atarsanız bunlar doğru değil. Bu tür eylemler Türkiye’de demokrasi olmadığı inancını uluslararası arenada kuvvetlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Tek derdi '6 yıl niye beklediniz?'

Kobanide hayatını kaybedenlere yapılanları görmezlikten gelerek, 'haksızlıklara karşı susan dilsiz şeytan' vurgusunu yapan Kılıçdaroğlu, "Varsa bir adaletsizlik yapma kardeşim diyeceksiniz. Balyoz, Ergenekon olaylarını hatırlıyorsunuz. O zaman da itiraz ettik. Kim haklı çıktı, biz çıktık. Bir kişi seçime girmek istiyorsa, savcılığa dilekçe veriyorsunuz 'aday olacağım' diye. Savcı sizin sicilinize bakıp 'Olabilirsin' diyor. Sonra YSK bakıyor 'Olabilirsiniz' diyor. Peki bir suç için 6 yıl niye beklediniz. Bunlar 'Biz Millet İttifakı'nı nasıl dağıtırız' diye bakıyorlar. Ama milletimiz bunları çok iyi biliyor. Biz doğru olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kobani eylemlerinde ne oldu?

HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle YPG/PKK yandaşlarının gerçekleştirdiği, 2 polisin şehit olduğu ve 31 kişinin yaşamını yitirdiği şiddet olayları yaşandı.

Evladımı 17 yıl boyunca PKK ve HDP için beslemedim
Evladımı 17 yıl boyunca PKK ve HDP için beslemedim

Gündem

Evladımı 17 yıl boyunca PKK ve HDP için beslemedim

Kobani soruşturmasında yeni gelişme!
Kobani soruşturmasında yeni gelişme!

Gündem

Kobani soruşturmasında yeni gelişme!

Davutoğlu'ndan şoke eden HDP açıklaması
Davutoğlu'ndan şoke eden HDP açıklaması

Siyaset

Davutoğlu'ndan şoke eden HDP açıklaması

Halk TV'de skandallar bitmiyor! Şimdi de...
Halk TV'de skandallar bitmiyor! Şimdi de...

Gündem

Halk TV'de skandallar bitmiyor! Şimdi de...

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Eren

Aslında gezi ve onun arkasındaki ... çocukları da araştırılmalı
  • Yanıtla
Kanada Ermeni lobisine boyun eğdi! İHA ve SİHA'lar için parça üretiyordu
Dünya

Kanada Ermeni lobisine boyun eğdi! İHA ve SİHA'lar için parça üretiyordu

Kanada'da üretilen teknolojilerin Dağlık Karabağ’da kullanıldığı yönündeki iddialar üzerine Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champa..
Ermenice delikanlılık (!) böyle oluyor
Dünya

Ermenice delikanlılık (!) böyle oluyor

Karabağ bölgesindeki Ermenilerden biri Azerbaycan’a meydan okudu. Röportaj sırasında bölgeye yakın bir yere bomba düştü. Azerbaycan’a meydan..
Halk TV'den zırvaladı: Bizim kadar mert muhalif yok
Siyaset

Halk TV'den zırvaladı: Bizim kadar mert muhalif yok

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Halk TV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak eleştirilerde bulundu. Davutoğlu, "Son 1 yıla..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay