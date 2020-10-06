Kılıçdaroğlu, vandallığın zaman aşımını savundu: 6 yıl niye beklediniz?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6-7 Ekim Kobani olaylarının sorumlusu HDP'li isimlere yönelik yapılan operasyonları kınadı. HDP'li belediyelere yönelik yapılan kayyım uygulamasını hukuksuz olarak değerlendirdi. Kars Belediye Başkanlığı görevinden alınan Ayhan Bilgen hakkında Anayasa Mahkemesi'nin 'hak ihlali' kararı verdiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Bir suç için 6 yıl niye beklediniz? Bunlar 'Millet İttifakı'nı nasıl dağıtırız' diye bakıyorlar. Milletimiz bunları çok iyi biliyor" dedi.

HDP'lilere yapılan atamaları eleştirdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, birçok kişinin hayatını kaybettiği ve devlete milyonlarca zarar verilen Kobani olaylarının sorumlusu HDP'li siyasetçilere yönelik olarak düzenlenen operasyonu da eleştirdi.

HDP'li belediyelere kayyım atama uygulamasına da tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Sorunlar nasıl çözülür, demokrasiyle çözülür. Parlamentoya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının seçimiyle geliyoruz. Demokrasi bizim için vazgeçilmez bir alan. Bu alanı güçlendirmemiz lazım. Ayrıca düşüncelerini özgürce ifade ederler. Düşüncelerine katılırsınız ya da katılmazsınız ama fikirlerine saygı duyarsınız. Eğer siz bir gazeteciyi hapse atarsanız, farklı düşündü diye bir siyasetçiyi hapse atarsanız bunlar doğru değil. Bu tür eylemler Türkiye’de demokrasi olmadığı inancını uluslararası arenada kuvvetlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Tek derdi '6 yıl niye beklediniz?'

Kobanide hayatını kaybedenlere yapılanları görmezlikten gelerek, 'haksızlıklara karşı susan dilsiz şeytan' vurgusunu yapan Kılıçdaroğlu, "Varsa bir adaletsizlik yapma kardeşim diyeceksiniz. Balyoz, Ergenekon olaylarını hatırlıyorsunuz. O zaman da itiraz ettik. Kim haklı çıktı, biz çıktık. Bir kişi seçime girmek istiyorsa, savcılığa dilekçe veriyorsunuz 'aday olacağım' diye. Savcı sizin sicilinize bakıp 'Olabilirsin' diyor. Sonra YSK bakıyor 'Olabilirsiniz' diyor. Peki bir suç için 6 yıl niye beklediniz. Bunlar 'Biz Millet İttifakı'nı nasıl dağıtırız' diye bakıyorlar. Ama milletimiz bunları çok iyi biliyor. Biz doğru olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Kobani eylemlerinde ne oldu?

HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun çağrısı üzerine 6-7 Ekim 2014'te Aynularab (Kobani) bahanesiyle YPG/PKK yandaşlarının gerçekleştirdiği, 2 polisin şehit olduğu ve 31 kişinin yaşamını yitirdiği şiddet olayları yaşandı.