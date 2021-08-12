Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ ve Tanju Özcan… Kıvılcımı çakanlardan da hesap sorulmalıdır

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CHP ve İYİ Parti’nin başını çektiği muhalifler, sürekli mültecileri gündemde tutarak halkı sığınmacılara karşı kışkırtmaya çalışıyor. Yürütülen algı operasyonlarının ardından bir Suriyelinin suçunu tüm mültecilere yıkan bir grup dün akşam sokağa döküldü.

Ankara’nın Altındağ ilçesinde yaşanan provokatif olayların ardından Suriyeliler hedef haline getirildi. Bir mültecinin işlediği cinayeti tüm Suriyelilere yıkan provokatörler, evlere ve iş yerlerine saldırdı, ilçedeki araçları ters çevirdi. Olaylarda 1 çocuk yaralandı.

Muhaliflerin kışkırtmasıyla yaşanan olaylar Akit TV’de de masaya yatırıldı. Murat Alan’ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, gündemi yorumlayan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu dün gece yaşanan olayları da değerlendirdi.

Karahasanoğlu şunları söyledi:

(Cinayeti işleyen) Suriyelinin hatası çok net. Ama filmin ortasından girmeyelim. En başından başlayalım. CHP Genel Başkanı’nın söyleminden başlayalım. Belki daha öncesinde Ümit Özdağ’ın Suriyeli insanlara karşı kışkırtıcı sözlerini hatırlayalım ve sonrasında belki Türk gencinin de benzer şekilde Suriyeli muhacir diyebileceğimiz insanlara karşı belki bir sert tavrını hatırlayalım. Ama ne olursa olsun bir insanın öldürülmesi, misafir olduğun bir ülkenin vatandaşının öldürülmesi kabul edilemez.

Peki bu kabul edilemez de, sonrasında o kişi tutuklandığı halde, sırf suriyeli diye küçük çocuklar da dahil olmak üzere toplu bir cezalandırma bir linç operasyonu doğru mu? Ama maalesef bir silsile şeklinde bunlar yürüyor.

En başında belki kıvılcımı çakanlardan hesap sorulması lazım.

Birbirini kışkırtma… “1 liralık suyu 10 liraya veririm” derse bir CHP’li belediye başkanı, sonrasında da İYİ Partili ve CHP’li meclis üyeleri o teklifi komisyona yollayarak kabul ettirirlerse maalesef işte bu güne kadar karşılaşmadığımız bu olayları yaşamak durumunda kalıyoruz.