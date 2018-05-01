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Kılıçdaroğlu Türkiye'den aday bulamadı: Trump'ı getireceğim

Türkiye 24 Haziran'da yapılacak seçimlere hazırlanırken, CHP içerisinde büyük bir "aday" krizi yaşanıyor. En son olarak partili kadınların çağrısı üzerine Kılıçdaroğlu "Size Trump'ı getireceğim" dedi.

01 Mayıs 2018 Salı 20:26
Kılıçdaroğlu Türkiye'den aday bulamadı: Trump'ı getireceğim

Türkiye'nin kaderini belirleyecek seçimlere 54 gün kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında aldığı seçim mağlubiyetlerine bir yenisini daha eklemek istemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her şeyi göze aldı.

KILIÇDAROĞLU'NA BÜYÜK TEPKİ

Parti içerisinde "Aday CHP'li olmalı" uyarılarına rağmen parti üyesi olmayan bir aday üzerinde duran Kılıçdaroğlu, gelen tepkilere kızmaya başladı.

Cumhurbaşkanı adaylarının ille de CHP üyesi olması gerekmediğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, bu isteğini açık bir şekilde deklare eden milletvekillerine de gözdağı verdi.

"SİZE TRUMP'I GETİRECEĞİM"

Bu tartışmalardan sonra Muğla'ya giden CHP Genel Başkanı, aynı sözleri bir grup kadından duydu.

Havaalanında "Adayımız CHP'li olsun" diyen kadınlara cevap veren Kemal Kılıçdaroğlu, "Size Trump'ı getireceğim" dedi ve yoluna devam etti.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 20:26
  1. Muğla
  2. Kılıçdaroğlu
  3. trump
  4. SİYASET Haberleri
  5. Kemal Kılıçdaroğlu
  6. CHP Genel Başkanı

YORUM YAZ

  • YılmazYılmaz5 dk önce
    Size"Türk 'MAL'ı bulamadım Amarikan 'MANDA' sı getireceğim" demek istemiş galiba
  • MazlumMazlum24 dk önce
    Chp nin adayı ...
  • OğuzsoyluOğuzsoylu11 dk önce
    Ve sonunda buda oldu CHP ye damızlık B.ğa yakışır yakışır , 70 lerde bir türkü vardı Recep Kaymak söylerdi, Evlerinin önü söğüt, Ata sın dan almış öğüt. .....................Yuvasına döner gelir. Demekki chp ye Trump mu geliyor, kesin chp , hdp , pkk , Akşener bunların hepsi Trump a verir
  • Deli Dumrul 1Deli Dumrul 17 dk önce
    Anlamadığım bu ne demek istedi, benim çıkarımım eyy chp li kadınlar size Trump u size DAMIZLIK olarak mı getiriyorum demek istedi acaba.
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