Kılıçdaroğlu, suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları üzerinden Erdoğan'ı hedef aldı!

CHP grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim çağrısı yaparak, son dönemde gündemde olan Sedat Peker'in iddiaları üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösterdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan 'erken seçim' çağrısı

"Vakit veda vaktidir. Tertemiz insanlara ihanet etmiş insanlara veda vaktidir. Vakit seçim zamanıdır, artık seçimden kaçma kardeşim. Haydi Erdoğan, er meydanında bekliyorum seni. Zaman sandık zamanıdır. Yakışmaz bize korkaklık. Gel sandığı koy, Türkiye'yi aydınlığa çıkaralım" diyerek erken seçim çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları hakkında da konuştu.

Sedat Peker'in iddiaları

İktidarın mafya tarafından ele geçirildiğini öne süren CHP lideri, "İçişleri Bakanı açıklama yapıyor devletin televizyonunda. 'Siyasetçiyi keklemişler. Ben ne yapayım. Ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun' diyor. Araştırılsın dedik, buna da hayır dediler. Kim 10 bin dolar rüşvet alıyorsa açıklamak zorundadır. Eğer bir siyasetçi 10 bin dolar rüşvet alıyorsa adını ver. Memlekette savcı mı kaldı, hepsi sağır, kör ve dilsiz.

Bir yerden talimat bekliyorlar. Bir yeraltı çetesi lideri dikkatle dinleniyorsa orada sorun vardır. İktidarda sorun var demektir. Mafya ile siyasetçi el ele kol kola yürürse, kaybeden Türkiye'nin itibarıdır. Tüm dünya bizimle dalga geçiyor. Bunlarda Allah korkusu da yoktur. Para için yapmayacakları hiçbir şeyleri yoktur, para için satmayacakları hiçbir şeyleri yoktur" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ı hedef aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Peker'i kastederek yaptığı açıklamayı es geçen Kılıçdaroğlu, "Memleket yangın yeri, saraya bakın sanki hiçbir şey yok. Ağzını açıp tek laf etmiyor" dedi.

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu memlekette Türkiye Barolar Birliği vardı değil mi? Savunmayı temsil ediyor değil mi? Nerede? 128 milyar dolar gibi o da arazi. Eğer Erdoğan her şeyin sorumlusu benim diyorsa, Türkiye'yi mafyaya teslim eden de Erdoğan'dır. Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti için artık bir milli güvenlik sorunudur."