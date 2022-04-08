Kılıçdaroğlu şova doymuyor! Et ve süt kurumunun başında olsam...

Son dönemde yaptığı baskın ziyaretlerle gündeme gündem oluşturmaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bugün saat 10.00'da Et ve Süt Kurumu'na gideceğini duyurmuştu.

Kurumdan randevu talep ettiğini ancak herhangi bir yanıt alamadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Çocukların beslenme hakkının korunmasını konuşmak üzere Et ve Süt Kurumu'ndan randevu istedim. Herhalde bir yerlerden izin alamadılar ki ses yok! Evlatlarımızın beslenme hakkını konuşmak için yarın saat 10.00'da devletimizin şerefli bürokratlarına gideceğim. Gerisi onlara kalmış" ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz yılın aralık ayında kendisine randevu vermeyen TÜİK'e baskın ziyaret yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın da kapısına dayanmıştı.

TÜİK ve MEB'deki aynı taktiği deneyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, bu sabah da Et ve Süt Kurumu'na gitti.

Karahasanoğlu'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması

Konuyla ilgili Akit TV'de ekrana gelen Başka Açıdan programında değerlendirmelerde bulunan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu dikkat çeken ifadeler kullandı.

Karahasanoğlu, "Akit TV'nin temsilcisi gidiyor CHP Genel Merkezi'ne giremiyor. Muharrem İnce gidiyor ki 2018 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayıydı giremiyor. Şimdi bunlar şov! Bana sorarsanız, Ben Et ve Süt Kurumu'nun başındaki kişi olsam 'Hoş geldin' der kapıda karşılarım. Akit'e gelsin ben kapıda karşılarım. Ama çatır çatır da 'ne söylüyorsanız cevabınız da burada hazır' derim. Ama malesef bürokrasimiz işleyişi buna fırsat vermiyor. Kemal Kılıçdaroğlu da bunu kendince kullanmaya çalışıyor. Burada da yaptığı şovdur." dedi.