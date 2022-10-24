Kılıçdaroğlu skeci güldürdü! Gafları ekrana taşındı
Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show'un son programına CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun taklidi gülmekten gülüp geçirdi.
Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen komedi programı Güldür Güldür, siyasilerin taklitlerini yapmaya devam ediyor. Daha önce yaptıkları altılı masa taklidi büyük övgü alan Güldür Güldür ekibi şimdi de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun taklidini yaptı.
Gafları ekrana taşındı
Güldür Güldür ekibi, CHP liderinin grup toplantısını canlandırdı. Skeçte zaman zaman CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun duraksamalarına yer verildi, bu anlar izleyicilerin kahkalarıyla karşılandı.