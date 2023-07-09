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Siyaset Kılıçdaroğlu şimdi ne yapacak? İmamoğlu adayını belirledi
Siyaset

Kılıçdaroğlu şimdi ne yapacak? İmamoğlu adayını belirledi

Yeniakit Publisher
2023-07-09 11:48:00 -
Kılıçdaroğlu şimdi ne yapacak? İmamoğlu adayını belirledi

Genel merkez ile kavga eden İmamoğlu, İstanbul İl Başkanlığı için Kılıçdaroğlu’nun adayının karşısına Onursal Adıgüzel'i çıkartacak. Adıgüzel, partinin bilgi iletişim sorumlusu olduğu görevinden Kılıçdaroğlu’nca istifa ettirilmişti.

CHP’de seçimden sonra başlayan parçalanma devam ederken, İstanbul teşkilatında hakimiyet kurmaya çalışan İmamoğlu’nun genel merkez ile kavgası da sürüyor. İmamoğlu, İstanbul İl Başkanlığı için Kılıçdaroğlu’nun adayının karşısına Onursal Adıgüzel’i çıkartacak. Adıgüzel, partinin bilgi iletişim sorumlusu olduğu görevinden Kılıçdaroğlu’nca istifa ettirilmişti.

200 İMZAYA DAHİ ULAŞAMADI

Öte yandan İmamoğlu’nun partiyi olağanüstü kurultaya götürmek için imza toplamaya başladığı ancak 200 imzaya bile ulaşamadığı için vazgeçtiği iddia ediliyor. CHP tüzüğüne göre üye tam sayısının salt çoğunluğunun on beş günlük süre içinde noterden onaylı imzaları ile yaptıkları başvuru üzerine olağanüstü kurultayı toplanabiliyor. Bin 240 delegeye sahip CHP’de olağanüstü kurultay için noter tasdikli 621 imza gerekiyor.

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