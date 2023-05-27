Kılıçdaroğlu seçimi kaybederse ne yapacak? Bülent Kuşoğlu cevapladı!

Önce, "Kemal Bey koltuğa yapışan bir insan değildir. Zamanı gelince gereğini yerine getirir. Kendisi değerlendirmeyi yapar." cevabını veren Kuşoğlu, ardından sözlerini şöyle toparlamaya çalıştı:

Ama şunu da unutmamak lazım. Yani ben kaybettim, bugün gideyim parti ne olursa olsun. Bunun da olmaması lazım.

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