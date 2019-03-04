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Kılıçdaroğlu: Sancaktepe’yi Türkiye markası yapacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sancaktepe’deki halk buluşmasında Sancaktepe’yi kısa sürede bir Türkiye markası haline getireceklerini belirtti.

04 Mart 2019 Pazartesi 20:07
Kılıçdaroğlu: Sancaktepe’yi Türkiye markası yapacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sancaktepe’deki halk buluşmasında Sancaktepe’yi kısa sürede bir Türkiye markası haline getireceklerini belirterek, 1 Nisan’dan itibaren yeni şeylerin olacağını söyledi.

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sancaktepe’de temaslarda bulundu. Sabah bir otelde iş adamları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu, akşam Sultangazi Meydanı’nda düzenlenen halk buluşmasında vatandaşlara seslendi. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı miting alanına gelen vatandaşlar, Kılıçdaroğlu’na alkış ve tezahüratlarla destek verdi.

 

Alanda dağıtılan yeşil atkılarla coşkulu bir şekilde karşılanan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Biz bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Herkesi kucaklayacağız” diyerek konuşmasına başladı. Kılıçdaroğlu, “Sancaktepe’de hiçbir çocuk yatağına aç girmeyecek. Herkese eşit hizmet götüreceğiz ama gereken yerlere pozitif ayrımcılık da yapacağız. Neden ikinci sınıf bir belde gibi görünüyor Sancaktepe? Burası daha güçlü olmamalı mı? Her şeye rağmen Sancaktepe’yi kendi kimliği ve kültürüyle İstanbul’un bir yüzük taşı haline getireceğiz. Sancaktepe’yi bir Türkiye markası yapacağız. Kendini halka adamış bir parti olarak biz kimsenin işiyle, aşıyla uğraşmayız. Ayrımcılık yok bizde. Yeter ki çalışın. Biz Mevlana’nın, Yunus’un, Aşık Veysel’in kültüründen geliyoruz. Biz Anadolu ağacıyız. Kimseyi ayırmıyor, kimseye hakaret etmiyoruz. Göreceksiniz, 1 Nisan’dan itibaren yeni şeyler yapılacak, güzel şeyler yapılacak. İşsizlikle mücadele edeceğiz, yoksullukla mücadele edeceğiz. Havanın soğuk olduğunu biliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 20:07
  1. İstanbul
  2. kültür

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