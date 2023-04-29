Kılıçdaroğlu resmen HDP'nin adayı Gözler ona çevrildi! Akşener ne yapacak?

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) ile Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) oluşturduğu Emek ve Özgürlük İttifakı, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini duyurdu. Seçime Yeşil Sol Parti çatısı altında giren HDP'den yapılan yazılı açıklamada, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın kararı kamuoyuna duyuruldu.

GELECEK KUŞAKLARA GÖREVLERİYMİŞ

“Bilindiği üzere Emek ve Demokrasi İttifakı adıyla bir araya geldik” denilen açıklamada, Cumhurbaşkanı seçimine “aday çıkarmama”, parlamento seçimlerine ise “ittifak” çatısı altında girme kararı alındığı hatırlatıldı. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: “Türkiye siyasetinin bu kırılma aşamasında, üzerimize düşen tarihi görevi hem geleneğimize hem de gelecek kuşaklara borcumuz kapsamında yerine getirme konusunda mutabık kaldık. Bu kapsamda 14 Mayıs 2023'te yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararımızı tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz. Tüm Türkiye halklarını, Milletvekili Seçimi'nde Emek ve Özgürlük İttifakı'na oy vermeye çağırıyoruz. Bu tarihi seçimde Türkiye halklarını bir kez daha milletvekilliği seçimlerinde Emek ve Özgürlük İttifakı'na, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeye çağırıyoruz.”

AKŞENER NE YAPACAK?

6’lı Masa, PKK’yla ilişkisinden dolayı HDP ile ortaklığı sessizce götürmek istedi. Ancak HDP, aday çıkarmayınca masa, 7’li Masa olarak anılmaya başladı. HDP ile masaya oturmayacağını iddia eden İYİ Parti’nin izleyeceği politika ise merak ediliyor.

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