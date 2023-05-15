Kılıçdaroğlu posteri astıran Temel Bey’e ders! Yeniden Refah Partisi Saadet'i ezdi geçti

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14 Mayıs seçimlerinin propaganda sürecinde parti genel merkezine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun pankartını astıran Saadet Partisi, bilindiği üzere seçimlere CHP listesinden girdi.

2001 yılında rahmetli Necmettin Erbakan liderliğinde kurulan Saadet Partisi, ilk günden bugüne 22 yılda çok sayıda seçime kendi logosuyla katılmıştı.. Bugün gelinen noktada; Temel Karamollaoğlu'nun Genel Başkanlığındaki Saadet Partisi’nin seçmenleri 14 Mayıs'ta sandığa giderek pusulada CHP’ye oy verdi.

Fakat Saadet Partisi, CHP'nin genel oy durumuna pek katkı sağlamadı. CHP,14 Mayıs seçiminde Gelecek, Saadet, DEVA ve Demokrat Parti'nin desteğine rağmen yüzde 25.3'lük kesimin desteğini alabildi. 2018 seçimlerinde CHP'nin oy oranı tek başına yüzde 22.6'ydı. Bu hesaba göre 4 partinin CHP'ye katkısı 3 puan oldu.

Seçimin kazananı Yeniden Refah Partisi

Bunun yanında seçimin yükselen partisi ise Yeniden Refah Partisi oldu. Seçimlere kendi logolarıyla giren Fatih Erbakan'ın Genel Başkanı olduğu Yeniden Refah Partisi yüzde 3'e yakın oy alarak hem 5 vekil çıkardı, hem de oy oranında Saadet Partisi'ni katladığını ispat etti.

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Bunun yanında Milli Görüş'ün asıl sahibi olduğunu ispatlayan Yeniden Refah Partisi'ne Saadet Partisi'nden yüksek oranda oy kaymasının olduğunu belirtildi.

CHP'de isyan: Neden aldık?

CHP'ye oy veren seçmenler ise 'Verdikleri katkı buysa, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi ile neden ittifak yaptık?' sorusunu sorarak parti yetkililerine isyan etti. CHP'liler özellikle vekil seçimlerinde, partinin stratejik hatalar yaptığını yazdı.