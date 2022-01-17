"Kılıçdaroğlu peygamber soyundan" demişti... Yeni açıklama yaptı! İtiraf gibi sözler

Katıldığı bir televizyon programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için "Peygamber soyundan geldiğini de kimseye anlatmaz" diyen CHP'li Yıldırım Kaya, tepkilerin ardından ilk kez konuştu.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a konuşan Kaya, "Amacım, bizim dini değerlerle sorunumuz olmadığını ifade etmekti" dedi.

Kaya, şu ifadeleri kullandı:

“Televizyon programında CHP’nin dinle problemli olduğuna dair bir tez önüme kondu. Ben de CHP’nin böyle bir sorunu olmadığını ifade ederken söyledim o sözleri. Belki söylemeyebilirdim. Ama biraz fazla ısrar edilince söyledim. Durup dururken anlattığım şeyler değildi onlar. Amacım, bizim dini değerlerle sorunumuz olmadığını ifade etmekti.”

Kurulduğu günden bu yana İslami değerlere olan karşıtlığıyla tanınan CHP'nin, sadece seçim sürecinde dini hatırlaması ve Kılıçdaroğlu'nun peygamber soyundan olması gibi yalanlarla gündeme gelmeye çalışmaları, ardından Kaya'nın, "Amacım, bizim dini değerlerle sorunumuz olmadığını ifade etmekti" şeklinde konuşması, "Din üzerinden prim yapmaya çalıştıklarının kanıtı" olarak değerlendirildi.