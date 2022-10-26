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Siyaset Kılıçdaroğlu, parti içindeki rakibine nefes aldırmıyor: Sözcü’den İmamoğlu’na ambargo!
Siyaset

Kılıçdaroğlu, parti içindeki rakibine nefes aldırmıyor: Sözcü’den İmamoğlu’na ambargo!

Bir süredir CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ambargo uygulayan Sözcü gazetesinin şimdi de İBB'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı reklamını kabul etmediği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 16:06:00 -
Kılıçdaroğlu, parti içindeki rakibine nefes aldırmıyor: Sözcü’den İmamoğlu’na ambargo!

Bir süredir CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ambargo uygulayan Sözcü gazetesinin şimdi de İBB'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı reklamını kabul etmediği ortaya çıktı.

CHP medyasının başta gelen gazetelerinden olan Sözcü’nün bir süredir CHP’li Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu‘na sansür uyguladığı iddia ediliyordu.

İMAMOĞLU’NUN FOTOĞRAFINA SANSÜR

Sözcü hatta işi ileri boyuta götürüp İBB’nin temel atma töreninde çekilen fotoğrafını yayınlarken Ekrem İmamoğlu’nu keserek servis etmişti.

ŞİMDİ DE REKLAMA AMBARGO

Sözcü Gazetesi’nin İBB’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı reklamını kabul etmediği öğrenildi.

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