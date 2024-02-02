  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Emlak kralı iflas etti! Ünlü bankanın CEO'su apar topar görevden el çektirildi

Türkiye'den 40 ülkeye ihracat buradan başladı! Müjdesi geldi: 550 milyon dolar için yeni merkez! Bomba gelişme

Coca Cola Türkiye'de boykot edilirken Almanların derdine bakın! Pes dedirtti

Eylemini kimseye zarar vermeden sonlandırdı! Fabrika işçileri kurtarıldı

Tanju Özcan CHP'den seçilen meclis üyesini toplantıdan attı!

Ünlü banka Türkiye'deki şubelerini apar topar kapatmaya başladı! Duyan şaşkına döndü

Yeniden Refah'ta kritik görüşme! İttifakta gelinen son nokta açıklandı

Hiç akla gelmeyecek ilçemizde petrol gelişmesi! Yerin 3 bin metre altına inilecek, müjde her an gelebilir

Son dakika! Hamas'tan yeni ateşkes açıklaması

Ne petrol ne de doğalgaz! Türkiye'ye yeni kapı açacak
Gündem Kılıçdaroğlu Özel’e rest çekti
Gündem

Kılıçdaroğlu Özel’e rest çekti

Yeniakit Publisher
2024-02-02 09:33:00 -
Kılıçdaroğlu Özel’e rest çekti

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim sürecinde sahaya çıkmayacağını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Partimizin genel başkanı varken, önceki genel başkan olarak benim sahaya çıkmam yanlış anlaşılabilir" ifadelerini kullandı.

31 Mart'a sayılı günler kala siyasi arenadaki hareketlilik sürüyor.

Siyasi partiler bir yandan aday belirleme çalışmalarını sürdürürken diğer yandan saha çalışmalarına da başlandı.

CHP'de ise bu seçimler genel başkanlık koltuğu için ayrı bir önem taşıyor.

13 yıldır CHP Genel Başkanlığı görevini yürüten Kemal Kılıçdaroğlu bilindiği üzere kurultayda Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği değişimcilere kaybetmişti.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ofisinde siyaset ve iş dünyasından isimleri ağırlıyor

Koltuğunu Özel'e devreden Kılıçdaroğlu daha sonra Ankara'da bir ofise açarak siyaset ve iş dünyasından isimlerle burada bir araya gelmeye başladı.

CHP'nin yerel seçimlerden alacağı sonucun ardından nasıl bir yol izleyeceği merak edilen Kılıçdaroğlu son olarak Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuştu.

Kılıçdaroğlu, seçim gezilerine katılıp katılmayacağı yönündeki soruyu yanıtladı.

Seçim gezilerine katılmayacak

Kılıçdaroğlu, önceki genel başkan olarak sahaya çıkmasının yanlış anlaşılabileceğini söyleyerek seçim gezilerine katılmayacağını açıkladı.

Kılıçdaroğlu konuyla ilgili, “Partimizin genel başkanı varken, önceki genel başkan olarak benim sahaya çıkmam yanlış anlaşılabilir” dedi.

Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası planını sızdırdı! Hiç beklenmedik isimle ittifak yaparak yeniden CHP Genel Başkanı olacak! O kişiyi duyunca resmen apışıp kalacaksınız
Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası planını sızdırdı! Hiç beklenmedik isimle ittifak yaparak yeniden CHP Genel Başkanı olacak! O kişiyi duyunca resmen apışıp kalacaksınız

Medya

Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası planını sızdırdı! Hiç beklenmedik isimle ittifak yaparak yeniden CHP Genel Başkanı olacak! O kişiyi duyunca resmen apışıp kalacaksınız

CHP'de Kılıçdaroğlu depremi sürüyor! Bomba ifşa
CHP'de Kılıçdaroğlu depremi sürüyor! Bomba ifşa

Gündem

CHP'de Kılıçdaroğlu depremi sürüyor! Bomba ifşa

Bomba iddia! Kılıçdaroğlu'na ihraç operasyonu
Bomba iddia! Kılıçdaroğlu'na ihraç operasyonu

Gündem

Bomba iddia! Kılıçdaroğlu'na ihraç operasyonu

Bomba kulis! Kılıçdaroğlu genel başkanlık koltuğuna geri mi dönecek?
Bomba kulis! Kılıçdaroğlu genel başkanlık koltuğuna geri mi dönecek?

Siyaset

Bomba kulis! Kılıçdaroğlu genel başkanlık koltuğuna geri mi dönecek?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bay kemal

Bay kemal akrabalarını ziyaret etmek için ermenistana gidecek.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23