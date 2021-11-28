Kılıçdaroğlu, olmayan sorunu çözeceğini vaad etti

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AK Parti döneminde yurt problemi çözülen ve barınma soruna kalmayan öğrencileri diline dolayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “İkinci Yüzyılda Eğitim Hakkı Çalıştayı”nda şu gülünç sözleri sarf etti:

“Bütün hocalarıma söz veriyorum, bir yere kaydedin. İnşallah yurt sorununu iktidarımızda 1 yıl içinde çözeceğiz. Birer-ikişer kişilik odalar, sıcak su, geniş bant internet erişimi, her türlü imkan sağlanacak. Türkiye’nin kurtuluşu eğitimden geçiyor. Gençlerimiz sorguladıkları, yeni keşifler yaptıkları zaman. Var ya ‘yeni icatlar çıkarmayın’ diye, biz de tam tersini diyeceğiz, yeni icatlar çıkarırsanız başımızın üstünde yeriniz var diyeceğiz. Fırsat eşitliğini sağlayacağız.”